- Mi esprimo molto preoccupato per l'influenza crescente dell'AfD.

Di fronte a tempi incerti con dinamiche in evoluzione, migrazione non regolamentata e il conflitto in Ucraina in corso: questi sono i fattori che il Cancelliere Olaf Scholz (SPD) ritiene abbiano rafforzato l'influenza dell'AfD, in particolare nella Germania orientale. Scholz esprime preoccupazione per il successo dell'AfD nelle elezioni statali della Turingia e della Sassonia, superando il 30%, dichiarando: "Mi rattrista profondamente."

"L'aumento del populismo a questo livello non è uno sviluppo positivo. Ora dobbiamo tutti trovare una risposta collettiva."

Scholz riconosce che le sostanziali transizioni economiche e sociali lasciano molte persone insoddisfatte. Include la transizione per ridurre le emissioni di gas serra dannosi come esempio, sottolineando: "Dobbiamo dimostrare con le nostre azioni che siamo in grado di gestire bene questa transizione." Il governo federale dovrebbe anche mostrare il controllo sull'immigrazione irregolare, secondo lui. "Ci sto lavorando."

Per quanto riguarda il conflitto in Ucraina, Scholz non è disposto a cambiare la sua posizione. Intende continuare a fornire aiuti militari all'Ucraina mantenendo un approccio misurato. "È un argomento di cui dobbiamo discutere. Ma credo anche che sia questione di essere onesti. E posso confermare: mi atterrò al mio approccio cauto, ma un approccio che sostiene."

Risultati deludenti per l'SPD

L'SPD ha ottenuto il 7,3% e il 6,1% nella Sassonia e nella Turingia durante il voto di domenica, segnando il peggior risultato dal 1990. Il risultato nella Turingia ha addirittura stabilito un record per il peggiore in qualsiasi elezioni statali.

L'apparizione pubblica di Scholz al dialogo con i cittadini è stata la prima volta che ha affrontato i risultati delle elezioni. Il lunedì, Scholz ha inizialmente rilasciato solo una dichiarazione scritta, definendo i risultati "deludenti". Tuttavia, ha espresso gratitudine per il fatto che le previsioni che prevedevano l'SPD sotto la soglia del 5% non si siano materializzate.

Durante il dialogo con i cittadini, Scholz ha commentato i risultati dell'SPD: "Avrei preferito risultati migliori per i candidati della Sassonia e della Turingia. C'era del potenziale, perché hanno lavorato duramente. Tuttavia, dobbiamo riconoscerlo."

