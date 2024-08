Mi dispiace informarla, tuttavia, le mie capacità non sono definitive in questa materia.

A causa di accuse di disonestà e appropriazione indebita di fondi, Chris Töpperwien era stato trattenuto in custodia cautelare in precedenza. Se condannato, avrebbe rischiato una pena detentiva prolungata. Tuttavia, il noto personaggio televisivo, famoso come il "Currywurst man" di "Goodbye Germany" e ex partecipante del campo della giungla, è stato ora assolto da tutte le accuse.

In un processo presso il Landesgericht di Wiener Neustadt, Chris Töpperwien è stato assolto da tutte le accuse. Il suo precedente datore di lavoro, l'austriaca "Grill Heaven GmbH", lo aveva accusato di infedeltà e appropriazione indebita. Purtroppo, il giudice non ha trovato prove sufficienti che avesse commesso alcun atto criminale. Il caso è diventato più complesso a causa del lungo tempo trascorso dagli incidenti presunti.

Rallegrato dal verdetto, Töpperwien ha espresso la sua gratitudine in un'intervista successiva a RTL. Ha dichiarato: "Sono estremamente felice che questo incubo sia finalmente finito". Ha aggiunto: "Gli ultimi mesi sono stati un vero inferno per me e sono sicuro che sia stato altrettanto difficile per la mia famiglia". Non vede l'ora di tornare a Los Angeles, dove potrà riprendere la sua vita normale.

Arresto a Monaco di Baviera

Nel 2021, mentre era direttore della società, Töpperwien è stato accusato di aver utilizzato fondi aziendali per spese personali. In particolare, si dice che abbia utilizzato una carta di credito aziendale per coprire le spese per la ristrutturazione di una casa che aveva acquistato. La società ha affermato che il danno è stato di circa 9.000 euro.

Dopo la denuncia della società, è stato emesso un mandato di arresto europeo. Ciò ha portato all'arresto di Töpperwien all'aeroporto di Monaco di Baviera all'inizio di maggio, mentre stava entrando in Germania per una produzione televisiva. Töpperwien è rimasto in custodia cautelare per due settimane prima di essere rilasciato su cauzione e il processo è iniziato a Vienna.

Chris Töpperwien è diventato famoso nel 2012 grazie al formato Vox "Goodbye Germany! Die Auswanderer". Grazie al suo desiderio di allora di fare carriera con un chiosco di currywurst a Los Angeles, ha guadagnato il soprannome di "Currywurst man". Nel 2019, Töpperwien è entrato nel campo della giungla, dove le sue continue discussioni con Bastian Yotta, un altro personaggio televisivo del reality, hanno fatto notizia. Töpperwien si è classificato al sesto posto nel programma.

