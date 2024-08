- Mezzo miliardo per aiutare Baywa.

Il conglomerato fortemente indebitato Baywa, gravato da miliardi di debiti, sta ricevendo il sostegno delle banche creditrici e dei principali azionisti con un'iniezione finanziaria a breve termine di oltre mezzo miliardo di euro. Questo per garantire che il gruppo misto, importante per gli agricoltori e l'approvvigionamento alimentare, soprattutto nella Germania meridionale, rimanga liquido. Secondo un comunicato di Baywa, il pacchetto di aiuti ha diverse componenti, principalmente prestiti per circa 400 milioni di euro. Inoltre, Baywa non deve soddisfare temporaneamente alcun obbligo sulla base di un accordo di standstill con le banche.

Le principali banche creditrici forniscono un prestito ponte di 272 milioni di euro, che scade alla fine di settembre e può essere prorogato fino alla fine di dicembre. I principali azionisti di Baywa sono le società di partecipazione delle cooperative della Baviera e dell'Austria: la Bayerische Raiffeisen Beteiligung (BRB) e la Raiffeisen Agrar Invest (RAIG), che contribuiscono con prestiti degli azionisti per 125 milioni di euro. D'altra parte, Baywa vende la propria quota del 45% in BRB a DZ-Bank e BRB per 120 milioni di euro. Inoltre, c'è la vendita di grano e una quota azionaria più piccola per un totale di 30 milioni di euro all'Austria.

"Questo ha generato con successo una liquidità aggiuntiva totale di 547 milioni di euro e ha garantito il finanziamento di BayWa AG almeno fino al 30 settembre 2024", si legge nella comunicazione ad hoc.

Debiti finanziari di cinque miliardi di euro

Baywa, nata dal movimento cooperativo e con circa 24.000 dipendenti in tutto il mondo, ha debiti finanziari a breve e lungo termine di circa 5,6 miliardi di euro. Il problema principale è che il carico degli interessi della società è triplicato dal 2021 al 2023, a 362 milioni di euro a causa dell'aumento rapido dei tassi d'interesse. Anche quest'anno è iniziato in modo costoso: nel primo trimestre, Baywa ha pagato 97 milioni di euro di interessi alle banche. La società è il più grande commerciante agricolo della Germania, con le altre due aree di business che sono le energie rinnovabili e l'edilizia. La debole economia mondiale ha fatto la sua parte e ha influito contemporaneamente su tutte e tre le aree di business.

Piano di ristrutturazione a lungo termine previsto per la fine di settembre

Un piano di ristrutturazione a lungo termine non è lontano: la società di consulenza Roland Berger sta lavorando su un rapporto. Secondo l'annuncio, il consiglio di amministrazione di Baywa si aspetta di raggiungere un concetto per una ristrutturazione sostenibile e un nuovo accordo di finanziamento entro la fine di settembre. L'elemento più grande è un prestito sindacato con un quadro fino a due miliardi di euro, che scade nel settembre 2025.

Eredità dell'espansione a credito

I debiti della società del Dax S sono principalmente dovuti al mandato del precedente CEO Klaus Josef Lutz, che recentemente ha negato la responsabilità in un'intervista con il "Süddeutschen Zeitung". Il presidente della Camera di commercio dell'industria e del commercio della Baviera sedeva nella poltrona del CEO di Baywa fino alla primavera del 2023. Sotto la guida di Lutz, la società si è trasformata in un conglomerato a livello globale, finanziato con crediti.

Attiva in 50 paesi

Lutz ha espanso il nuovo campo d'affari delle energie rinnovabili, Baywa r.e., che oggi opera parchi solari e eolici in diversi paesi. Questo business capital-intensive deve ora essere "ristrutturato", come si legge nella comunicazione. Il consiglio sembra non pianificare di separarsi completamente dal business delle energie rinnovabili: "Indipendentemente da questo, Baywa vede opportunità di crescita sui mercati delle energie rinnovabili".

Il precedente CEO ha anche notevolmente espanso il business agricolo. Data la presenza di Baywa in 50 paesi, un'eventuale insolvenza potrebbe sollevare preoccupazioni a livello globale sul mercato agricolo, ponendo in dubbio se e come queste filiali e partecipazioni internazionali possano continuare le loro operazioni commerciali.

Baywa potrebbe non essere un nome familiare, ma le sue mele lo sono per molti.

Ad esempio, in Nuova Zelanda, Baywa, sotto la guida di Lutz, è diventata la maggior azionista della società di produzione di mele Turners & Growers (T&G), che opera piantagioni su ogni continente e vende i suoi frutti in 60 paesi. Di conseguenza, i due tipi di mele T&G "Envy" e "Jazz" sono comunemente trovati sugli scaffali dei supermercati tedeschi.

Turbamento sul mercato agricolo

Il turbamento era già evidente sul mercato agricolo tedesco in regioni con una forte presenza di Baywa. Molti agricoltori hanno cercato alternative ai compratori del loro raccolto di grano nelle ultime settimane, come riferiscono diversi commercianti agricoli. Un esperto leader stima la quota di mercato di Baywa nelle sue regioni core della Baviera intorno al quaranta percento, anche se non ci sono numeri precisi disponibili. Tuttavia, non c'è panico tra gli agricoltori e alcuni osservatori si aspettavano anche spostamenti più grandi. Non sono stati segnalati ritardi o mancati pagamenti da parte di Baywa.

Una società quasi indispensabile - anche per l'Austria

Tuttavia, che Baywa avrebbe ricevuto aiuto era chiaro fin dall'inizio. La società è considerata sistema-rilevante per gli agricoltori e l'approvvigionamento alimentare, soprattutto nella Germania meridionale. Inoltre, Baywa detiene una quota significativa nella sua controparte austriaca Raiffeisen Ware Austria (RWA), il cui CEO Reinhard Wolf è anche membro dei consigli di entrambe le società e che ora sta partecipando al pacchetto di aiuti.

Ricerca dei colpevoli?

Nella scena finanziaria come in agricoltura, il dibattito su chi sia responsabile dei problemi è in corso da settimane. Il consiglio di sorveglianza è quindi anche di fronte alla domanda se continuare a lavorare con la gestione attuale di Baywa o trarre conseguenze. L'attuale CEO Marcus Pöllinger è stato promosso da Lutz, è stato nel consiglio di amministrazione dal 2018 e alla guida di Baywa dalla primavera del 2023. Il CFO Andreas Helber è responsabile del suo dipartimento dal 2010.

Il predecessore di Pöllinger, Lutz, ha lasciato Baywa alcuni mesi fa. Ha passato direttamente dalla carica di consigliere di amministrazione a quella di presidente del consiglio di sorveglianza in primavera 2023, senza il solito periodo di "raffreddamento". Tuttavia, alcuni mesi dopo, è scoppiata una disputa, che ha portato Lutz a dimettersi dalla sua posizione alla guida del consiglio di sorveglianza all'inizio di quest'anno.

La Commissione, consapevole del ruolo significativo di Baywa nel settore agricolo e nell'approvvigionamento alimentare, ha espresso il suo interesse nel monitorare da vicino il piano di ristrutturazione dell'azienda per garantire la tutela degli interessi dei coltivatori. Riconoscendo le implicazioni globali delle operazioni di Baywa, la Commissione ha inoltre richiesto la collaborazione con gli organismi di regolamentazione internazionali per affrontare i potenziali problemi derivanti dalle filiali internazionali di Baywa.

