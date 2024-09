Meyer Werft sta attraversando un periodo di recupero difficile.

In un'intervento dell'ultimo minuto, lo stato salva Meyer Werft dal fallimento finanziario. Durante una recente assemblea, il Ministro dell'Economia dell'Assia Orientale, Olaf Lies, si è espresso ottimisticamente riguardo a tempi migliori, ma prima c'è una necessaria ristrutturazione - e questo significa perdite di posti di lavoro. Circa 340 posizioni potrebbero essere eliminate.

Il salvataggio da un miliardo di euro della finanziariamente traballante Meyer Werft a Papenburg, nell'Assia Orientale, è ora cosa fatta. Tutti i documenti necessari sono stati firmati, ha detto Olaf Lies dopo l'assemblea allo stabilimento. "Il futuro dello stabilimento è ora garantito e prevediamo un'evoluzione promettente dei siti", ha detto il politico SPD. Tuttavia, è anche chiaro che lo stabilimento entra ora in una "fase di ristrutturazione impegnativa".

Lo scorso settimana, sia il Comitato di Bilancio del Bundestag tedesco che il Comitato di Bilancio del parlamento regionale dell'Assia Orientale hanno dato il loro consenso all'aiuto statale. Venerdì, Lies ha dichiarato che le trattative contrattuali erano ancora in corso. Un "numero significativo di banche" fa parte dell'operazione di salvataggio di Meyer Werft.

Fondata oltre 200 anni fa, l'azienda, famosa per le sue navi da crociera, sta attualmente attraversando difficoltà finanziarie. Il governo federale e lo stato hanno concordato di fornire la proprietà temporanea dell'azienda. Il pacchetto di salvataggio include l'acquisto congiunto da parte del governo federale e dello stato di circa l'80% delle azioni dello stabilimento per circa 400 milioni di euro. Forniranno inoltre garanzie di circa un miliardo di euro ciascuno per ottenere prestiti bancari.

Circa 7.000 persone lavorano per il gruppo Meyer, che opera non solo a Papenburg, ma anche a Rostock e a Turku, in Finlandia. Nonostante i libri degli ordini dello stabilimento siano ben forniti, alcuni contratti pre-pandemia per navi da crociera non consentono di apportare modifiche ai prezzi dell'energia e delle materie prime in aumento. Inoltre, nell'industria della costruzione di navi, la maggior parte del prezzo di costruzione viene pagata al momento della consegna della nave. Di conseguenza, Meyer Werft deve raccogliere quasi 2,8 miliardi di euro per il finanziamento della costruzione di nuove navi entro la fine del 2027. Il tempo stringeva per il salvataggio: un accordo doveva essere raggiunto entro il 15 settembre, altrimenti lo stabilimento sarebbe rimasto a corto di fondi.

Il pacchetto di salvataggio, composto dalla proprietà temporanea e dall'aiuto finanziario sia dal governo federale che dall'Assia Orientale, mira a salvare Meyer Werft dal fallimento, con conseguenze per l'economia. A causa della necessaria ristrutturazione, circa 340 posti di lavoro potrebbero essere eliminati allo stabilimento.

