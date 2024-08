- Meyer: procedure di autorizzazione troppo lunghe per le turbine eoliche

Date il lento progresso nell'espansione dell'energia eolica, il Ministro dell'Economia del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Reinhard Meyer (SPD), ha sostenuto la necessità di procedure di approvazione più rapide. In particolare, l'espansione onshore è ostacolata da "procedure di approvazione spesso eccessivamente lunghe". "Per sfruttare appieno il nostro vantaggio di posizione come regione costiera ricca di vento, dobbiamo accelerare sia l'espansione eolica onshore che offshore", ha dichiarato Meyer alla conferenza eolica di Rostock.

Ha consigliato alle autorità responsabili della pianificazione e delle approvazioni di adottare "una dose di pragmatismo". La transizione energetica offre al Meclemburgo-Pomerania Anteriore importanti opportunità future che devono essere colte. L'obiettivo del governo regionale è che i cittadini che vivono vicino ai turbine eolici beneficino dei ricavi. A tale scopo, la legge sulla partecipazione dei cittadini e dei comuni viene rivista.

Entro il 2035, il Meclemburgo-Pomerania Anteriore si prefigge di coprire l'intero fabbisogno energetico, comprese riscaldamento e mobilità, con fonti rinnovabili. Ciò richiederà un'espansione significativa. Attualmente, 1.859 turbine eoliche producono elettricità in MV. Nel vicino Schleswig-Holstein, ce ne sono 3.238. La capacità installata lì è di 522 kilowatt per chilometro quadrato, circa tre volte superiore a quella di MV.

Secondo la società di consulenza Deutsche Windguard, nella prima metà del 2024 la Renania Settentrionale-Vestfalia ha guidato il confronto tra gli stati federali con 298 megawatt (MW) di nuova capacità, seguita da Bassa Sassonia con 296 MW. Lo Schleswig-Holstein, che aveva la maggiore crescita nel 2022 e nel 2023, si classifica al terzo posto con 247 MW. Insieme a Brandeburgo e Sassonia-Anhalt, che sono anch'essi tra i più forti stati federali nella prima metà del 2024, il gruppo di testa rappresenta l'85% delle aggiunte lorde tedesche. In MV, è stato di 39 MW.

