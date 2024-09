Meyer Burger, produttore di pannelli solari, mira a ridurre la sua forza lavoro di circa il 19%.

Meyer Burger, un importante attore nel settore della produzione di moduli solari, sta attraversando significativi cambiamenti. Dopo la chiusura di una struttura all'inizio di quest'anno, l'azienda sta apportando ulteriori adeguamenti alla sua forza lavoro. Principalmente, i cambiamenti riguardano la direzione e si prevede che molti dipendenti perderanno il lavoro entro la fine del 2025.

La società svizzera in difficoltà ha annunciato che ridurrà il suo numero di dipendenti dall'attuale circa 1050 a circa 850 entro la fine del 2025. La maggior parte dei tagli avverrà in Europa, mentre si prevede una crescita negli Stati Uniti. Meyer Burger sta perseguendo la redditività attraverso questa riorganizzazione.

although the specific locations for the job cuts have yet to be determined, layoffs cannot be completely ruled out at German sites, according to Franz Richter, chair of the board of directors. However, he assured that the site in Saxony-Anhalt's Thalheim will remain and continue to function as the backbone of the company. The site in Saxony's Hohenstein-Ernstthal is essential for research and development. It's the administrative roles that are most likely to be affected by the cuts.

Investors have shown concern and expressed skepticism, as the stock has declined by approximately eight percent to 1.76 Swiss francs. Experts from Zurich Cantonal Bank commented that while the restructuring plan is sensible, it might have come too late to prevent Meyer Burger's gradual decline.

Modifiche nella direzione

Come parte del suo processo di riorganizzazione, Meyer Burger ha anche assistito a modifiche nel suo team di leadership. Il precedente CEO, Gunter Erfurt, ha rassegnato le dimissioni e lascerà l'azienda. Richter, che ora guiderà la direzione, ha dichiarato che Erfurt ha preso questa decisione autonomamente. Inoltre, il chief financial officer, Markus Nikles, lascerà l'azienda. Temporaneamente, Ralf Hermkens (USA) e Frank Zimmermann (Europa) riferiranno al consiglio di amministrazione per le questioni finanziarie. Il trio si concentrerà inizialmente sulla rapida ripresa della redditività. Varie opzioni vengono esaminate per coprire il rimanente divario di finanziamento.

L'obiettivo è raggiungere un risultato operativo (EBITDA) nell'ordine delle decine di milioni di franchi svizzeri a un fatturato di 350-400 milioni di franchi svizzeri entro il 2026. Le strategie si basano sulle capacità di produzione già esistenti e sui contratti di acquisto esistenti.

Meyer Burger ha registrato perdite per anni. Nel 2023, l'azienda ha segnalato una perdita EBITDA di 164 milioni di franchi svizzeri su un fatturato di 135 milioni di franchi svizzeri. La direzione aveva inizialmente pianificato di spostare la maggior parte della produzione negli Stati Uniti, ma ha dovuto abbandonare questi piani a causa delle insufficienti opzioni di finanziamento.

