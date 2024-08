- Meyer Burger, produttore di pannelli solari, intende mantenere la sua presenza in Sassonia-Anhalt.

Meyer Burger revoca la minaccia di chiusura per la produzione di celle solari in Sassonia-Anhalt. Il progetto di stabilire un sito alternativo negli USA è attualmente impraticabile e rimandato, secondo l'azienda. Ciò significa che la produzione a Bitterfeld-Wolfen proseguirà. "È l'argento vivo nella nuvola", ha dichiarato il CEO Gunter Erfurt.

Meyer Burger aveva già chiuso la più grande fabbrica di moduli solari a Freiberg, Sassonia, durante la primavera. La corporation svizzera aveva attribuito la decisione alla forte concorrenza dalle importazioni a basso costo dalla Cina in Europa all'epoca. Il settore aveva precedentemente richiesto invano l'aiuto del governo federale per rafforzare i produttori europei. La produzione di celle solari a Bitterfeld-Wolfen era anche sull'orlo del fermo. Recenti rapporti indicavano che la produzione sarebbe continuata lì fino al 2025.

La Germania come soluzione più fattibile

Il piano era di ridimensionare la pianta non appena la produzione negli USA fosse partita, ha dichiarato Erfurt. "Questo è fuori discussione per ora". Le sfide finanziarie per avviare la produzione di celle negli USA derivano dall'aumento dei costi dei materiali necessari per convertire le fabbriche, tra gli altri motivi.

La pianta in Sassonia-Anhalt, con i suoi 350 dipendenti, continuerà quindi a fare da "spina dorsale" per l'approvvigionamento di celle solari di Meyer Burger e fornirà la produzione di moduli dell'azienda in Arizona, USA. Questa è attualmente l'opzione più sensata, ha rivelato il conglomerato svizzero. La produzione di moduli in Arizona ha una capacità di 1,4 gigawatt, che può essere completamente soddisfatta da Bitterfeld-Wolfen.

Gli USA adottano una posizione più dura contro l'Asia

Le nuove regolamentazioni negli USA hanno reso più economico importare celle solari per la produzione di moduli, ha chiarito Erfurt. I costi logistici per le celle sono anche relativamente bassi. Inoltre, ci sono restrizioni e dazi più stringenti sulle importazioni dall'Asia negli USA. "Il livello generale dei prezzi negli USA è quindi più sano rispetto all'Europa. È per questo che funziona".

