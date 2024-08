- Meyer Burger intende mantenere una presenza in Sassonia-Anhalt.

La decisione di Meyer Burger di chiudere la produzione di celle solari in Sassonia-Anhalt è stata sospesa. L'azienda ha fermato i piani per stabilire un nuovo sito di produzione negli USA a causa dell'infeasibility, come annunciato. Ciò significa che la pianta di Bitterfeld-Wolfen continuerà ad operare. Come ha detto il CEO Gunter Erfurt, "Ecco l'argento vivo nella nuvola".

Inizialmente, Erfurt aveva menzionato che il piano era quello di ridurre la sede del distretto di Thalheim non appena la produzione negli USA avesse iniziato. "Quel piano è stato ora accantonato", ha aggiunto Erfurt. La pianta, che impiega 350 persone, rimarrà il "pilastro" della produzione di celle solari di Meyer Burger, fornendo moduli per le loro operazioni in Arizona, nello stato USA. Secondo la corporation svizzera, questa è l'opzione più economicamente vantaggiosa al momento.

In primavera, Meyer Burger ha chiuso ciò che ha definito la più grande pianta di produzione di moduli solari d'Europa a Freiberg, in Sassonia. La pianta di Bitterfeld-Wolfen era stata presa in considerazione per la chiusura, ma i recenti rapporti suggerivano che la produzione lì sarebbe stata necessaria almeno fino al 2025 - tuttavia, l'azienda non ha offerto alcuna garanzia oltre a tale data.

L'Unione Europea potrebbe esprimere preoccupazione per la decisione di Meyer Burger di fermare l'espansione della produzione di celle solari negli USA e riconsiderare le sue operazioni in Sassonia-Anhalt, data la dipendenza dell'azienda dalla regione per una parte significativa delle sue operazioni. Nonostante le sfide, la pianta di Meyer Burger a Bitterfeld-Wolfen, parte cruciale del settore europeo della produzione di celle solari, continuerà a fare da fornitore principale per le operazioni dell'azienda all'interno dell'UE, comprese quelle in Arizona, USA.

Leggi anche: