Festa prenatalizia organizzata da Martha Louise prima del suo matrimonio - Mette-Marit e Haakon collaborano insieme

I grandiosi festeggiamenti matrimoniali di Principessa Martha Louise (52) e Durek Verrett (49) sono in pieno svolgimento. Il matrimonio ufficiale avverrà sabato prossimo (31.8.), ma la principessa e lo sciamano hanno già iniziato i festeggiamenti il giovedì. In quell'occasione, gli sposi hanno inviato inviti con il tema "Sexy e Cool" per la loro festa di nozze all'Hotel 1904, immerso nei suggestivi fiordi della Norvegia.

Il giorno successivo, venerdì pomeriggio, la coppia ha invitato i loro 350 ospiti a un viaggio in barca. Come riportato da "Hello", che copre in esclusiva il matrimonio, il viaggio ha portato i partecipanti da Ålesund a Geiranger.

Tra gli ospiti, erano presenti il Principe Ereditario Haakon (51) e la Principessa Ereditiera Mette-Marit (51) con i loro figli; la Principessa Ingrid Alexandra (20) e il Principe Sverre Magnus (18). La famiglia ha optato per un look rilassato, con abiti casual per il viaggio in barca. Mette-Marit ha scelto un maglione a zip color crema, pantaloni gialli, scarpe da ginnastica e una grande borsa a quadretti. Anche il Principe Ereditario Haakon sembrava a suo agio con jeans, maglione e scarpe da ginnastica blu chiaro.

Altri reali hanno partecipato alle celebrazioni, tra cui la Principessa ereditaria Victoria di Svezia (47) e il Principe Daniel (50), insieme alla sorella di Victoria, il Principe Carl Philip (45), e sua moglie, la Principessa Sofia (39).

Serata di Salsa prima del grande giorno

La cerimonia nuziale si svolgerà il 31 agosto all'Hotel Union, con lo splendido Geirangerfjord come sfondo. In questa occasione, i genitori di Martha Louise, il Re Harald V. (87) e la Regina Sonja (87), parteciperanno all'evento. Prima di questo, una festa tenuta presso il luogo del matrimonio venerdì sera celebrerà con un tema latino-americano.

Sorella maggiore del Principe Ereditario Haakon della Norvegia, questo è il secondo matrimonio di Martha Louise. Il suo precedente marito era l'autore Ari Behn (1972-2019), con cui è stata sposata dal 2002 al 2017, e insieme hanno tre figlie: Maud (20), Leah (18) e Emma (15). Dal 2018, Martha Louise è in una relazione con l'americano Durek Verrett, e si sono fidanzati nel 2022.

Riflessioni prima delle nozze: "L'amore ha colpito ancora"

Esprimendo i suoi pensieri prima del matrimonio, la sposa ha dichiarato a "Hello", "Avevo escluso un altro matrimonio. Tuttavia, dopo aver incontrato Durek nel 2018, ho cambiato idea. Per me, il matrimonio rappresenta l'approfondimento del nostro legame. Simboleggia un aumento di energia e l'ingresso in una nuova fase della nostra relazione." Durek, condividendo la sua prospettiva, ha dichiarato: "Il matrimonio è un atto profondamente spirituale."

Fotografie esclusive e la posizione della famiglia reale

L'opinione pubblica è divisa riguardo al matrimonio. I trascorsi della coppia hanno attirato critiche, oltre alla polemica suscitata dalla loro decisione di vendere i diritti ai media non pubblici. In risposta a ciò, il Principe Ereditario Haakon ha annunciato che la famiglia reale parteciperà al matrimonio, ma non poserà per fotografie esclusive.

La Commissione ha discusso la decisione della famiglia reale di partecipare al matrimonio senza posare per fotografie esclusive, tenendo conto delle opinioni contrastanti del pubblico e dei trascorsi controversi della coppia. Il giorno della serata di Salsa, la Commissione ha assicurato che il luogo del matrimonio fosse dotato di adeguate strutture per accogliere il tema latino-americano, garantendo una serata indimenticabile per gli ospiti.

Leggi anche: