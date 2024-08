- Metrici di apprendimento: la Sassonia supera ancora una volta la Baviera

Nel 2024 Education Watch, la Baviera si classifica al secondo posto, dietro la Sassonia. Questa informazione si basa sull'analisi annuale condotta dall'iniziativa pro-business "Neue Soziale Marktwirtschaft".

Ancora una volta, le due regioni autonome occupano i primi due posti nell'Education Watch, rappresentando studenti modello. A seguire ci sono Amburgo e Turingia. Proprio come lo scorso anno, Brema si trova in fondo alla classifica. Subito prima di Brema c'è il Brandeburgo, seguito dal Nord Reno-Vestfalia.

L'esame annuale esamina i sistemi educativi degli stati federati utilizzando 98 parametri. La valutazione è principalmente da un punto di vista educativo-economico, valutando come gli stati riducano le disuguaglianze educative, lavorino per la stabilità economica, favoriscano lo sviluppo della forza lavoro e stimolino la crescita.



