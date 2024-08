- #MeToo nel Medioevo - L'ultimo duello su RTL

Se ti è piaciuto leggere delle onorevoli cavalieri e dei loro nobili tornei da bambino, potresti voler saltare "The Last Duel" domenica sera (11:30 PM / RTL). Alcune illusioni potrebbero crollare come un castello di carte in questo dramma storico USA con le stelle Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer e Ben Affleck. Sì, diventa estremamente brutale, con cavalli massacrati e vigliacche coltellate al ginocchio. Era infatti così brutale il 29 dicembre 1386, quando due nobili combatterono per l'ultima volta con lancia, ascia e armi da taglio per decidere chi avesse ragione davanti a Dio.

Si tratta di accuse serie: il cavaliere Jean de Carrouges (Matt Damon) ha richiesto un processo reale perché sua giovane moglie Marguerite (Jodie Comer) è stata violentata nella loro stessa casa. L'accusato non è altri che il migliore amico di Jean, Jacques Le Gris (Adam Driver). Si dice che Jacques abbia ottenuto l'accesso alla residenza dei Carrouges con l'inganno, dove Marguerite è rimasta sola e indifesa a causa di una serie di eventi.

Tre Perspectives

Gli spettatori vedranno gli eventi che hanno portato al crimine dalle tre diverse prospettive: i ricordi di Jean, di Jacques e di Marguerite. Le scene e i dialoghi sono a volte riprodotti parola per parola, ma le storie divergono costantemente.

Jean, che non ha assistito al crimine, lo vede come un attacco contro di lui, la culminazione di una serie di umiliazioni da parte di Jacques. Jacques, d'altra parte, afferma che la violenza è stata il culmine della sua passione. Marguerite si vede come un pedina indifesa tra due uomini che la trattano come un oggetto.

Un Fan di Fantascienza Viaggia nel Passato

Non è un caso che questo film del 2021 sia stato realizzato in un momento in cui il movimento #MeToo contro lo stalking sessuale delle donne era al culmine. Il regista Ridley Scott, che una volta ha portato i suoi fan in un futuro lontano con "Alien" (1979) e "Blade Runner" (1982), ora viaggia lontano nel passato - ma affronta un problema contemporaneo. Il modo in cui il tribunale tratta la vittima è scioccante e crudele, ma anche una parabola per i pregiudizi di molti uomini che ancora esistono oggi.

Vittoria o la Stake

Si dice che questo sia uno dei primi casi registrati nella storia in cui una donna si è battuta contro il potere degli uomini sulle donne, ha detto Ben Affleck, che ha co-scritto la sceneggiatura con Damon e Nicole Holofcener, alla premiere del 2021 al Festival del Cinema di Venezia. Nell'ultima sfida legale in Francia, Marguerite otterrà giustizia solo se suo marito ucciderà l'allegato violentatore. Se perde, lei sarà bruciata sul rogo per aver accusato falsamente un uomo di stupro. Le poste in gioco sono alte nel bagno di sangue che dà il nome al film.

