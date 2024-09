Metodo per la visione della 76a cerimonia dei Emmy Awards

"The Bear, la serie di successo ambientata in un sandwich shop di Chicago, ha infranto il record di 22 nomination detenuto dalla sitcom NBC "30 Rock" del 2009, aggiudicandosi un totale di 23 nomination quest'anno.

Nel campo delle serie televisive drammatiche, "Shōgun" si aggiudica il primo posto con 25 nomination questa volta.

Ecco un ripasso di ciò che c'è da sapere prima dell'evento.

I Presentatori

La simpatica coppia padre-figlio Eugene Levy e Dan Levy, che hanno già fatto scalpore insieme nella comedy vincente degli Emmy "Schitt's Creek", faranno storia come la prima coppia padre-figlio a condurre la serata di premiazione.

"Per due canadesi che hanno vinto i nostri Emmy da una vera e propria tenda di quarantena, essere invitati a condurre quest'anno in un vero teatro è stata un'offerta allettante", hanno dichiarato i Levy. "Siamo entusiasti di far parte della celebrazione di questa straordinaria stagione di televisione e non vediamo l'ora di trascorrere la serata con tutti".

I Nominati

Alcune serie rinomate come "Succession" e "Ted Lasso" non concorreranno per i premi quest'anno, ma "The Crown", "The Morning Show" e "Only Murders in the Building" sono ancora in lizza con diverse nomination.

"Shōgun" è atteso per portare a casa una buona parte dei premi, avendo già vinto 14 Emmy durante gli Emmy Creative Arts nelle categorie tecniche e creative.

Dove Sintonizzarsi

Guarda i 76° Emmy Awards in diretta domenica 15 settembre alle 20:00 ET/17:00 PT su ABC o in streaming il giorno successivo su Hulu.

I Levy, noti per la loro comedy di successo "Schitt's Creek", sono entusiasti di condurre gli Emmy Awards, esprimendo la loro gioia nel celebrare questa straordinaria stagione di intrattenimento.

