Metodo di verifica alternativo: salta la conferma via SMS

La gente sta attualmente spingendo accordi energetici sui clienti tramite chiamate e messaggi. Se ricevi una proposta di vendita seguita da un messaggio, sii cauto. Non toccarlo! E se lo fai? Ecco cosa dovresti fare dopo.

Innanzitutto, ricevi una proposta di vendita, poi un messaggio - apparentemente che offre un piano energetico conveniente da un nuovo fornitore. Si presume che tu confermi il passaggio al nuovo fornitore facendo clic su un link. Le persone spesso finiscono per firmare un contratto anche se hanno solo fatto clic per curiosità.

Il Centro di Consigli dei Consumatori della Bassa Sassonia ha messo in guardia contro questa tecnica, in quanto ha registrato un aumento delle lamentele. Siate cauti se i chiamanti affermano di essere dal Centro di Consigli dei Consumatori, dall'Agenzia Federale per la Rete o dai fornitori di energia locali. Non credete alle loro affermazioni e non condividete la lettura del contatore, l'indirizzo o il nome per telefono.

Tuttavia, spesso segue un SMS. I chiamanti lo usano per ottenere una conferma scritta per il passaggio al nuovo fornitore. "Nelle nostre consulenze, abbiamo trovato che le persone non erano consapevoli che fare clic sul link significava accettare un contratto. Di solito volevano solo controllare l'offerta o capire la tariffa pubblicizzata", spiega René Zietlow-Zahl, esperto di diritto energetico del Centro di Consigli dei Consumatori della Bassa Sassonia.

Zietlow-Zahl mette in guardia da questi messaggi, in quanto potrebbero essere una forma di smishing - un attacco informatico tramite SMS, anche noto come phishing. Gli mittenti potrebbero cercare di ottenere informazioni sensibili o installare app sul tuo telefono.

Inoltre, Zietlow-Zahl consiglia di non firmare nulla sul telefono, in quanto le condizioni del contratto non sono facilmente verificabili in questo modo.

Qual è la situazione legale?

In teoria, un contratto diventa legalmente vincolante solo quando entrambe le parti lo firmano per iscritto. Fare clic su un link non può essere considerato consenso, argomentano gli esperti dei consumatori. Tuttavia, se i clienti vengono indirizzati a una pagina con un modulo di contratto, un contratto può essere confermato firmando sul telefono.

Tuttavia, i clienti hanno il diritto di recedere e i fornitori devono informarli di questo. Anche se i chiamanti affermano il contrario, il diritto di recesso si applica 14 giorni dopo la firma del contratto. Se i clienti non sono stati correttamente informati, il periodo di recesso potrebbe essere esteso a 1 anno e 14 giorni, secondo Zietlow-Zahl.

Cosa puoi fare se non vuoi il contratto?

Contesta il contratto e annullalo il prima possibile. Richiedi anche la prova - della firma del contratto specifico e delle istruzioni corrette per il recesso. I consumatori possono utilizzare una lettera gratuita modello del Centro di Consigli dei Consumatori della Bassa Sassonia per questo scopo.

Inoltre, l'esperto dei consumatori Zietlow-Zahl consiglia: raccogli le prove - fai screenshot, in quanto eventuali altri documenti potrebbero non essere inviati automaticamente. È meglio documentare la firma del contratto da soli se devi difenderti in seguito.

Dopo aver ricevuto una chiamata e un messaggio che offrono un piano energetico conveniente da un nuovo fornitore, sii cauto se i chiamanti affermano di rappresentare i fornitori di energia. È essenziale non firmare alcun contratto senza aver esaminato attentamente le condizioni e le clausole, in quanto fare clic su un link potrebbe inadvertitamente accettare il contratto.

