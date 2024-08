Metodi adeguati per sbarazzarsi efficacemente dei farmaci

Hai del sciroppo per la tosse scaduto dal tuo raffreddore dell'inverno scorso? Oppure hai delle pillole per la pressione sanguigna inutilizzate nella tua dispensa?

Stai cercando di smaltire questi avanzi, ma vuoi farlo in modo ecologico. Buttandoli nel water o nel lavandino potrebbe sembrare una soluzione facile, ma potrebbe portare a qualche problema ambientale inaspettato. La Camera dei Farmacisti della Bassa Sassonia sconsiglia questo metodo. Anche le bottiglie di medicine vuote non dovrebbero essere risciacquate prima di smaltirle.

Perché buttare via le medicine è un grosso no-no?

Il motivo è che gli ingredienti attivi nei medicinali possono finire nel ciclo dell'acqua attraverso le acque reflue. Una volta nel ciclo dell'acqua, possono causare conseguenze indesiderate in vari luoghi. Ad esempio, nelle stazioni di trattamento delle acque reflue: i residui di antibiotici possono nuocere ai batteri utilizzati per il trattamento delle acque reflue, secondo la Camera dei Farmacisti.

Gli ingredienti attivi possono anche spostarsi nel ciclo dell'acqua e finire nelle acque, dove possono accumularsi nelle piante e negli animali che vi abitano. Ad esempio, questo può influire sulla riproduzione degli insetti d'acqua.

Allora, come si smaltiscono correttamente i medicinali?

Il metodo di smaltimento migliore può variare a seconda del tuo luogo di residenza, poiché lo smaltimento dei medicinali è regolamentato a livello locale. Puoi scoprire le regole specifiche per la tua zona sul sito "www.arzneimittelentsorgung.de".

In molte città e comuni, i medicinali possono essere gettati nella spazzatura domestica. Tuttavia, non è così ovunque. Ad esempio, a Berlino, le pillole, le pomate, ecc., devono essere smaltite tramite i veicoli di raccolta dei rifiuti pericolosi o i centri di riciclaggio con punti di accettazione dei rifiuti pericolosi, come indicato sul portale.

Una cosa che vale ovunque: le scatole di cartone e le istruzioni dei medicinali vanno nella carta da riciclare.

Sapevi che puoi anche portare i tuoi medicinali scaduti o inutilizzati alla tua farmacia più vicina? Molte farmacie offrono servizi di smaltimento professionale, secondo la Camera dei Farmacisti della Bassa Sassonia. Tuttavia, non sono obbligate a farlo.

L'ambiente deve essere preso in considerazione quando si smaltiscono i medicinali scaduti o inutilizzati, poiché gli ingredienti attivi possono avere un impatto negativo sulle stazioni di trattamento delle acque reflue e causare danni ai batteri utilizzati per il trattamento delle acque reflue. Inoltre, se questi ingredienti finiscono nelle acque, possono accumularsi nelle piante e negli animali, potenzialmente influendo sulla loro riproduzione.

