- Metalli e elettricità con nuovi ordini negativi

L'industria metalmeccanica e elettrica in Baden-Württemberg segnala una significativa diminuzione degli ordini ricevuti nel primo semestre dell'anno. Dal gennaio al giugno, sono stati registrati circa il dieci percento in meno di ordini rispetto all'anno precedente, come comunicato dall'associazione degli imprenditori Südwestmetall. Con l'eccezione di un mese, gli ordini nuovi sono stati negativi per i ultimi 19 mesi, si è detto.

Il CEO di Südwestmetall, Oliver Barta, ha commentato: "Non solo siamo lontani dal livello precedente all'inizio della crisi del Corona, ma siamo anche indietro rispetto allo sviluppo industriale globale". Questo, ha detto, è la prova dei carichi aggiuntivi sul sito: la recessione economica è sempre più oscurata da cambiamenti strutturali e condizioni quadro povere, causando la solidificazione della crisi.

Barta ha chiamato per misure politiche per "rinforzare il sito e rendere gli investimenti nel futuro qui più attraenti". Ha visto la necessità di azione in aree come il carico fiscale, i prezzi dell'energia, la velocità delle procedure e il sollievo burocratico e condizioni quadro affidabili nel cambiamento strutturale. La "discussione" sulla legge sul riscaldamento o la fine improvvisa del sussidio per le auto elettriche ha turbato i cittadini e ha anche messo in discussione gli investimenti delle imprese in tecnologie future.

Tuttavia, Barta ha anche chiamato per un compromesso dai partner sociali prima dell'inizio delle trattative salariali a settembre: "I costi del lavoro sono più spesso menzionati dalle nostre imprese come svantaggio significativo per il sito. Guidare questi costi ancora più in alto non rinforza il sito". Il sindacato dei lavoratori metalmeccanici sta chiedendo, tra le altre cose, un aumento del sette percento per i circa un milione di dipendenti nel sud-ovest.

L'industria metalmeccanica e elettrica in Baden-Württemberg sta attraversando una crisi, come evidenziato dal CEO di Südwestmetall, Oliver Barta, che ha notato che sono non solo lontani dai livelli pre-Corona, ma anche indietro rispetto allo sviluppo industriale globale. La crisi in corso è aggravata da cambiamenti strutturali e condizioni quadro povere, secondo Barta.

Leggi anche: