Meta sta incorporando i toni vocali di Judi Dench, John Cena e Keegan-Michael Key nel suo chatbot di intelligenza artificiale.

Meta, la società dietro Meta (META), ha annunciato di recente un mercoledì che stanno integrando conversazioni vocali in tempo reale e voci di celebrità simulate artisticamente nel loro chatbot di intelligenza artificiale, Meta AI. Ora, invece di limitarsi a scambiare messaggi con il chatbot, gli utenti possono intrattenere discussioni in tempo reale e scegliere tra una gamma di voci generate dal computer o di celebrità.

Meta ha collaborato con Cena, Dench e attori come Kristen Bell, Awkwafina e Keegan-Michael Key per programmare il chatbot in modo che imiti le loro voci distinte.

L'aggiornamento è parte del piano di Meta per mantenere la competitività del suo chatbot di intelligenza artificiale. Gli utenti possono interagire con questo chatbot di intelligenza artificiale su Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads, che Meta mira a superare i prodotti dei concorrenti, tra cui la modalità voce avanzata di ChatGPT, ha detto il CEO di Meta, Mark Zuckerberg. MetaAI è previsto come l'assistente di intelligenza artificiale più popolare al mondo entro la fine dell'anno, grazie alla vasta base di utenti di oltre 3 miliardi di persone che utilizzano quotidianamente le applicazioni dell'azienda, nonostante l'incertezza su quanto spesso gli utenti interagiscano con il chatbot.

Il rivale di Meta, OpenAI, ha ricevuto critiche all'inizio di quest'anno per aver presentato la propria modalità voce in tempo reale di ChatGPT a causa di una voce dimostrativa che assomigliava all'attrice Scarlett Johansson, che aveva declinato di partecipare al progetto ma non era mai stata effettivamente coinvolta. OpenAI ha negato qualsiasi somiglianza con Johansson, ma ha comunque sospeso l'uso del personaggio vocale Sky. Al contrario, Meta sembra aver raggiunto accordi formali con gli attori le cui voci sono state utilizzate nel suo strumento.

Zuckerberg ha presentato la modalità voce durante la conferenza annuale Meta Connect, dove ha presentato ulteriori progressi nell'intelligenza artificiale, una versione aggiornata e più economica degli headset Meta Quest e miglioramenti nella linea di occhiali a realtà aumentata Ray-Ban di Meta.

Altre importanti annunciate includono il fatto che gli influencer dei social media possono ora creare rappresentazioni di se stessi in intelligenza artificiale. Prima di questo aggiornamento, gli influencer potevano solo addestrare l'intelligenza artificiale per avere conversazioni testuali con i loro follower, ma ora i follower potranno intrattenere esperienze quasi come chiamate video con le versioni generate dall'IA degli influencer che utilizzano questa funzionalità.

I progressi di Meta nella tecnologia dell'intelligenza artificiale comprenderanno anche la traduzione e il doppiaggio dei Reels (i brevi video di Meta) in lingua straniera per i visualizzatori nella loro lingua preferita. Ad esempio, se un utente di lingua inglese trova un Reel originariamente in spagnolo, sembrerà che sia stato originariamente registrato in inglese, con modifiche alle labbra del parlante per rendere il doppiaggio realistico.

Gli occhiali a realtà aumentata di Meta incorporeranno anche capacità di traduzione in tempo reale alimentate dall'intelligenza artificiale. Un utente può conversare con persone che parlano una lingua straniera e, in pochi secondi, sentire la traduzione nella loro lingua preferita attraverso gli auricolari, ha rivelato Zuckerberg.

