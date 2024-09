Meta limita l'accesso al media statale russo RT a causa del suo coinvolgimento in "azioni di manipolazione straniere".

Dopo una riflessione attenta, abbiamo ampliato i nostri sforzi in corso contro gli organi di stampa statali russi. Rossiya Segodnya, RT e entità correlate sono ora proibite su tutte le nostre piattaforme a livello globale a causa del loro coinvolgimento in attività di interferenza straniera, come dichiarato da un rappresentante di Meta.

Prima del divieto globale implementato lunedì, RT aveva accumulato 7,2 milioni di follower su Facebook e 1 milione di follower su Instagram.

RT non ha risposto prontamente a una richiesta di commento da parte di CNN.

Questa azione si è verificata pochi giorni dopo che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti aveva incriminato due dipendenti di RT per aver canalizzato quasi 10 milioni di dollari in un'azienda americana per generare e amplificare contenuti in linea con gli interessi russi. Secondo gli ufficiali americani, questa iniziativa di influenza segreta mirava alla popolazione americana prima delle elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 2024.

Dopo l'annuncio del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, RT ha rilasciato commenti sarcastici che non hanno affrontato le accuse effettive presentate dagli Stati Uniti.

I rappresentanti di Meta, Microsoft e Alphabet (la società madre di Google) sono previsti per testimoniare davanti al Comitato di Intelligence del Senato mercoledì, discutendo i loro sforzi per contrastare le minacce straniere alle elezioni americane sulle loro rispettive piattaforme.

Dopo il divieto, le relazioni commerciali di RT con diverse piattaforme dei media sono significativamente diminuite. Nonostante le accuse di interferenza straniera, RT ha continuato ad utilizzare i social media come piattaforma per la diffusione dei contenuti.

