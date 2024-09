Meta Corporation, una importante società tecnologica con sede negli Stati Uniti, incorrerebbe ancora una volta in amende sostanziali a causa di violazioni dei dati dell'UE.

La corporation americana Meta, che supervisiona piattaforme come Facebook, Instagram e WhatsApp, sta affrontando un'altra pesante multa finanziaria per aver violato le normative europee sulla protezione dei dati. Venerdì, la Commissione Irlandese per la Protezione dei Dati (DPC) ha inflitto una multa di €91 milioni. La DPC accusa Meta di non aver protetto adeguatamente le password degli utenti e di aver risposto male a un incidente di sicurezza.

L'inchiesta è iniziata ad aprile 2019 dopo che Meta ha annunciato che numerosi password degli utenti erano state "involontariamente" salvate in un formato non criptato. L'incidente si sarebbe verificato a gennaio 2019, interessando circa 36 milioni di utenti di Facebook e Instagram negli stati membri dell'Area Economica Europea. La DPC afferma che Meta non li ha informati fino a marzo 2019.

Meta ammette che "alcune password degli utenti sono state momentaneamente conservate in un formato leggibile all'interno dei nostri sistemi interni". Tuttavia, assicurano che "misure rapide sono state adottate per correggere questo problema" su richiesta. "Non ci sono indicazioni che queste password siano state utilizzate in modo improprio o visualizzate inappropriatamente."

Meta è stata colpita in precedenza da diverse multe multimilionarie per violazioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) entrato in vigore nel 2018. Nonostante ciò, le conseguenze sembrano essere solo un deterrente. Il profitto netto di Meta nel secondo trimestre è aumentato del 73% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i $13.5 miliardi.

