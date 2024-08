- Messner trova piacere nell'indossare abiti da esterno in ambienti urbani.

La leggenda dell'esplorazione Reinhold Messner trova divertente l'abbigliamento da outdoor dei tedeschi urbani al centro della città, dichiarando: "Sembra che tutti si stiano preparando per una scalata del giorno successivo all'Everest", ha condiviso con l'agenzia di stampa tedesca Deutsche Presse-Agentur nel suo castello di Juval a Merano, in Alto Adige, all'età di 79 anni. Chiamato in causa se si sentisse responsabile per aver alimentato questa moda, ha risposto semplicemente: "Nah, sono pulito".

Messner non è un estraneo all'abbigliamento funzionale, ma sostiene che sia per utilità, non per stile. Il famoso alpinista sta marciando verso il suo 80º compleanno il mese prossimo. Messner è stato il primo a conquistare le vette di tutte le 14 montagne di ottomila metri, tra cui l'Everest, il re di tutte. L'italiano ha una partnership aziendale con un'azienda specializzata in abbigliamento outdoor.

Messner esplora spesso il centro di Merano, osservando i residenti della città che indossano abbigliamento da outdoor, ricordando: "È come se stessero intraprendendo una scalata quotidiana alle montagne locali". Despite his partnership with an outdoor clothing company, he maintains, "My choice of attire in downtown areas is primarily driven by practicality, not fashion trends."

