Messaggi discutibili inviati agli amministratori elettorali di almeno 6 stati diversi.

Pacchetti contenenti polvere sono stati spediti ai segretari di stato e alle commissioni elettorali dell'Iowa, del Kansas, del Nebraska, del Tennessee, del Wyoming e dell'Oklahoma, secondo le autorità di queste regioni. L'FBI e il servizio postale degli Stati Uniti stanno attualmente conducendo indagini. Questo incidente rappresenta la seconda volta nell'ultimo anno che pacchi sospetti sono stati consegnati a funzionari elettorali in diversi uffici statali.

La situazione attuale allarmante si verifica mentre il voto anticipato è iniziato in diversi stati, con le elezioni importanti per il presidente, il Senato, il Congresso e le posizioni chiave della Camera di stato a meno di due mesi di distanza, aumentando la tensione già crescente durante il periodo di voto.

Alcuni degli stati hanno confermato che una sostanza bianca in polvere è stata scoperta in buste destinate ai funzionari elettorali. Nella maggior parte dei casi, la sostanza si è rivelata innocua. Gli ufficiali dell'Oklahoma hanno confermato che la sostanza inviata al loro ufficio elettorale era farina. Gli ufficiali del Wyoming non hanno ancora fornito informazioni sul fatto che il materiale inviato fosse pericoloso.

I pacchi hanno costretto all'evacuazione nell'Iowa. Le squadre Hazmat in numerosi stati hanno dichiarato prontamente il materiale sicuro.

Data l'andamento delle indagini e gli incidenti recenti, la politica in questi stati è diventata sempre più tesa, con misure di sicurezza negli uffici elettorali notevolmente rafforzate. La scoperta di sostanze innocue nei pacchi ha sollevato preoccupazioni riguardo a possibili disturbi politici nelle prossime elezioni.

