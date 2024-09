Merz suggerisce di testare temporaneamente una politica di negazione delle frontiere.

Dopo il fallimento dell'incontro per creare una nuova politica dell'asilo, il leader della CDU Norbert Merz propone alla coalizione del semaforo di testare il respingimento dei migranti irregolari ai confini per tre mesi e quindi valutare la situazione. Sono possibili ulteriori discussioni con Lindner, Habeck e Scholz.

Mentre si discutono regolamentazioni più severe per l'asilo, il leader della CDU Norbert Merz ha presentato una nuova proposta per l'amministrazione del semaforo: i respingimenti improvvisi dei migranti ai confini che egli promuove dovrebbero essere implementati per tre mesi, ha detto al gruppo dei media Funke. I respingimenti ai confini tedeschi sono "l'unico metodo a breve termine efficace per fermare l'immigrazione irregolare in Germania", ha dichiarato. "Se la coalizione del semaforo trova difficile sostenere questo, allora propongo di attuare questi respingimenti a partire dal 1° ottobre per un periodo iniziale di tre mesi". L'impatto di questa azione sarebbe di ridurre significativamente l'afflusso in Germania nel modo più rapido possibile, ha sostenuto Merz. Dopo tre mesi, dovrebbe quindi seguire una revisione, ha detto. Il governo federale potrebbe quindi riconoscere che questo metodo è la giusta direzione da seguire.

I colloqui tra l'Unione e il governo federale, nonché i rappresentanti degli stati, sulla politica migratoria sono falliti questa settimana. Merz ha insistito sui respingimenti completi dei migranti ai confini - compresi i richiedenti asilo. Il governo ha espresso riserve su questa proposta e ha fatto riferimento ai precedenti stabiliti dalla Corte di Giustizia Europea.

Merz è ora aperto a un nuovo dialogo con la legislatura del semaforo. Ha menzionato una proposta del leader del FDP Christian Lindner. Quest'ultimo aveva suggerito di parlare con Lindner stesso, il cancelliere Olaf Scholz del SPD e il vice cancelliere Robert Habeck dei Verdi martedì. Merz ha espresso la sua disponibilità a partecipare. Il vice capogruppo del FDP Christoph Meyer vede ora Scholz come la persona responsabile del prossimo passo: "Spero che il cancelliere federale inviti presto il semaforo e l'Unione a ulteriori discussioni", ha detto al "Tagesspiegel".

Leader della coalizione verde e Juso insoddisfatti

Il leader della coalizione verde Robert Habeck ha espresso il suo malcontento per la proposta di Merz di un periodo di prova di tre mesi. "Si alza e sostiene che la sua prospettiva è l'unica corretta", si è lamentato Habeck riguardo a Merz su Welt TV. "Non c'è un approccio collaborativo per trovare soluzioni". Habeck ha sottolineato il ministro dell'interno austriaco, che aveva dichiarato che l'Austria non avrebbe ripreso i rifugiati respinti. Di conseguenza, ci sono problemi pratici. "È l'Europa. Dobbiamo discutere tra noi, unire e non portare avanti un esperimento che va contro gli interessi dei paesi confinanti", ha avvertito Habeck, il leader della coalizione verde.

Il ministro dell'interno della Baviera, Joachim Herrmann, ha subito respinto l'annuncio austriaco. "Non si tratta di sapere se l'Austria accetterà qualcuno, ma se la Germania negherà l'ingresso a qualcuno". Se la Germania nega l'ingresso, l'individuo rimane nel paese confinante e non è entrato, ha spiegato il politico della CSU. "In quel caso, il problema per l'Austria non è se vogliono 'accettare qualcuno indietro'".

Leggi anche: