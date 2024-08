Merz sostiene una separazione dai Verdi e dal FDP.

Dopo l'incidente a Solingen, il leader dell'opposizione Friedrich Merz ha fatto pressioni sul Cancelliere federale Olaf Scholz per tagliare i legami con gli alleati della coalizione Verdi e FDP in materia di politica dei rifugiati.

Merz, del partito CDU/CSU, ha affermato martedì a Berlino che il Bundestag tedesco ha voti sufficienti per attuare modifiche nelle regolamentazioni sull'asilo. Ha criticato Scholz, sostenendo che il cancelliere federale sta perdendo il controllo del suo paese. Ora la attenzione dovrebbe essere rivolta alla risoluzione dei problemi invece che all'identificazione di essi o alla discussione di ciò che non funziona.

Merz sostiene modifiche nella legislazione sulla residenza o nella legge sulla polizia federale. Ritiene che l'Unione e l'SPD potrebbero attuare questi cambiamenti unilateralmente, senza considerare le opinioni dei Verdi e dell'FDP. Tuttavia, l'Unione non è esente da colpe poiché condivide la responsabilità per l'aumento della migrazione incontrollata in Germania. Merz quindi mira a risolvere il problema collaborando con i membri della coalizione disposti a cooperare. In un incontro martedì mattina con Scholz alla Cancelleria, Merz ha proposto di designare un individuo da ciascuna parte per redigere proposte per cambiamenti legislativi di ampio respiro. "Basta così", ha concluso Merz, "dobbiamo prendere decisioni ora".

L'Unione Europea e i suoi Stati membri, compresa la Germania, hanno un ruolo significativo nell'affrontare il problema della migrazione. Merz ha suggerito di collaborare con i membri della coalizione nell'Unione Europea per redigere proposte per cambiamenti legislativi complessivi in questo ambito.

Leggi anche: