Merz sostiene una pausa nelle collaborazioni sulla politica dei rifugiati con gli alleati di coalizione Verdi e FDP

Dopo l'incidente di Solingen, il leader dell'opposizione Friedrich Merz della CDU ha invitato il cancelliere federale Olaf Scholz della SPD a prendere le distanze dai partner di coalizione Verdi e FDP in materia di politica dei rifugiati. Con una maggioranza nel Bundestag tedesco, CDU/CSU e SPD hanno il potere di modificare la legislazione sull'asilo, ha dichiarato Merz a Berlino martedì. "Il cancelliere federale sta perdendo il controllo del suo paese". Bisognerebbe concentrarsi sulla risoluzione dei problemi e sull'identificazione di ciò che non funziona, ha aggiunto Merz.

Secondo Merz, sarebbero necessari adeguamenti alle leggi sulla residenza o alla legge sulla polizia federale. La CDU/CSU e l'SPD non devono tenere conto delle opinioni dei Verdi e dell'FDP in questa decisione, ha affermato. L'obiettivo dell'Unione non è quello di entrare a far parte del governo, ma Merz ammette che la CDU/CSU ha una parte di responsabilità nell'immigrazione incontrollata in Germania. Intende affrontare il problema con i membri cooperativi della coalizione. Inoltre, martedì mattina, Merz ha suggerito a Scholz, durante un incontro alla Cancelleria, che entrambe le parti designino un individuo per sviluppare proposte per importanti revisioni legislative. "Basta così, ora è il momento di prendere decisioni", ha sottolineato Merz.

