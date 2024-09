Merz sostiene un maggiore riconoscimento delle performance e incoraggia la meticolosità.

Il potenziale Cancelliere dell'Unione, Friedrich Merz, promuove un cambiamento di mentalità verso il successo finanziario. Parlando con "Bild am Sonntag", ha detto: "Vorrei modificare un po' il nostro modo di pensare". Secondo lui, il successo finanziario, farne parte, è accettabile da mostrare, senza la necessità di vantarsi. Ciò, sostiene, può ispirare e motivare gli altri, con il messaggio di "Fai lo stesso".

Merz esprime la sua preoccupazione per l'atteggiamento di alcune persone verso il lavoro. Quando visto come un "fastidioso intrusione nel nostro tempo libero", ciò porta a "un sostanziale declino della prosperità".

Merz si è vantato del suo passato guadagno di milioni di dollari nel libero mercato: "Sono contento così, non mi è caduto dal cielo, l'ho guadagnato", ha dichiarato, e ha aggiunto: "Potrei aver lavorato più di otto ore al giorno. Mi è piaciuto e sono stato fortunato". Ha chiarito che il suo ritorno in politica non era motivato dal denaro: "Altrimenti non sarei tornato".

Un Milione di Euro Annualmente

Dopo aver lasciato la politica nel 2009, Merz ha accumulato una fortuna nel mondo degli affari, servendo come capo della divisione tedesca di Blackrock tra le altre imprese. Il suo reddito annuale si aggirava intorno a un milione di euro nel 2018. Ha lasciato i suoi incarichi presso Blackrock e altri ruoli aziendali nel 2020.

In un'intervista con "Bild am Sonntag", Merz ha sollevato la possibilità che i cittadini lavorino più ore in futuro. "Perché lavoriamo meno ore oggi con 45 milioni di persone occupate, rispetto a 30 anni fa quando c'erano sette milioni di persone in meno occupate?" Per Merz, il lavoro può essere "un componente del nostro adempimento personale, una parte della nostra realizzazione".

Merz cita gli Stati Uniti come esempio di gestione del lavoro e della prosperità. Vorrebbe che la Germania fosse "una nazione - e ho sempre ammirato questo in America - che non disprezza il successo, ma piuttosto dice: Impariamo da questo esempio".

[Questa è una versione riformulata del testo dato, mantenendo la struttura, il tono e la formattazione.]

Leggi anche: