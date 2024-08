Merz sostiene un adeguamento delle politiche sull'immigrazione

In generale, questi individui sono per lo più rifugiati e le loro azioni sono spesso motivate da credenze estremiste dell'Islam, come sembra suggerire Merz. Dopo gli attacchi terroristici, le solite risposte come visitare le scene del crimine, esprimere le proprie condoglianze e minacciare non sono più sufficienti.

Merz ha suggerito di collaborare con Scholz per rafforzare le politiche sull'immigrazione. In una email, Merz ha esortato Scholz ad agire rapidamente e con decisione per prevenire ulteriori attacchi terroristici, come quello avvenuto lo scorso venerdì nel nostro paese. Bild ha riferito di questa notizia.

Il leader della CDU e il capo della fazione dell'Unione nel Bundestag hanno proposto diverse misure, tra cui le espulsioni verso la Siria e l'Afghanistan e un blocco sull'accoglienza dei rifugiati da questi paesi. Se queste misure non ottengono il sostegno maggioritario nella coalizione semaforo, Scholz dovrebbe utilizzare la sua autorità di guida e far approvare le leggi pertinenti nel Bundestag. "Chi non vuole cooperare, neanche all'interno dei Verdi, FDP o addirittura tra le proprie file, rimarrà indietro", ha fatto intendere Merz.

Anche la leader dell'SPD Saskia Esken ha richiesto l'espulsione costante dei criminali e dei potenziali pericoli dopo l'attacco. "Ora è cruciale espellere costantemente i criminali e gli individui che rappresentano una minaccia islamica, anche verso la Siria e l'Afghanistan", ha dichiarato Esken al Rheinische Post. Ha aggiunto: "In una società aperta come la nostra, la sicurezza assoluta non è possibile".

È chiaro che la protezione della popolazione è ora la preoccupazione principale, soprattutto negli eventi pubblici. I ministri dell'interno degli stati federali hanno il potere di introdurre il divieto di portare coltelli e di sorvegliare gli eventi, e dovrebbero esercitare questo potere ora.

Durante l'attacco con il coltello dello scorso venerdì sera nel centro di Solingen, sono morte tre persone e otto individui sono rimasti feriti. Un siriano di 26 anni che si è consegnato alle autorità sabato sera è il principale sospettato. Era già ricercato e si sospetta che sia entrato nell'UE attraverso la Bulgaria lo scorso anno. Il

Leggi anche: