- Merz sostiene strategie di ricollocazione tempestive

Capo della CDU Friedrich Merz si adopera per concludere un accordo sull'aumento della regolamentazione dell'immigrazione illegale il più rapidamente possibile, idealmente prima dell'inizio della campagna elettorale per il Bundestag del 2025. "Spero sinceramente che possiamo affrontare questo problema in modo che non diventi un tema principale per le elezioni del Bundestag del 2025", ha dichiarato il leader dell'opposizione nel Bundestag dopo l'incontro con il Cancelliere Olaf Scholz (SPD) a Berlino.

Merz ha riconosciuto, riflettendo sul mandato della cancelliera Angela Merkel (CDU), "Non siamo innocenti in questa situazione". Il suo partito ha una parte di responsabilità nei problemi ancora in corso, molti dei quali sono diventati più complessi. Di conseguenza, in qualità di presidente della CDU, si sente obbligato a dichiarare: "Dobbiamo svolgere un ruolo nel ridurre nuovamente questo problema".

