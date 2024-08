Merz si oppone fermamente a Scholz dopo l' attacco a coltello a Solingen

Critiche alla politica sui migranti si intensificano dopo l'attacco a Solingen, che ha causato tre morti. Il leader della CDU Merz, in una posizione aggressiva, critica la coalizione del semaforo e chiede al Cancelliere Scholz un'inversione di rotta. Per farlo, Merz offre la sua collaborazione.

La figura di spicco dell'opposizione Friedrich Merz ha criticato rispettivamente la politica dell'immigrazione del governo federale dopo l'aggressione con il coltello. Il titolo del suo post sul sito web è "Basta!" Merz si lamenta: "La coalizione ha dibattuto e litigato per settimane sulla stretta delle leggi sulle armi e il divieto dei coltelli." Dopo l'incidente terroristico a Solingen, è ora evidente, afferma, "Non sono i coltelli, ma le persone che li portano che rappresentano il problema." In molti casi, queste persone sono rifugiate e dietro le loro azioni ci sono motivazioni islamiche.

Visite di solidarietà, espressioni di preoccupazione e le consuete promesse di punizione sono tutte appropriate e necessarie. Tuttavia, Merz avverte che dopo questo atto terroristico, tali azioni non sono più sufficienti. Il presidente della CDU ha ripetutamente proposto soluzioni congiunte alla coalizione, tutte rifiutate. Ribadendo il suo punto, Merz dice: "Da questo weekend è chiaro: Basta." Chiede al Cancelliere Olaf Scholz dell'SPD di agire rapidamente con l'Unione per prevenire ulteriori attacchi terroristici.

Merz ha riassunto le sue opinioni dopo l'attacco con il coltello a Solingen di sabato. "L'attacco di Solingen ci colpisce nel profondo", ha scritto su Instagram, descrivendo la violenza come "intollerabile". Scholz, in risposta, ha scritto: "Piangiamo i morti. Temiamo per coloro che lottano ancora per la loro vita negli ospedali". Tali atti devono essere severamente puniti e non devono mai essere tollerati nella nostra società.

Espulsione dei siriani

L'attacco con il coltello a Solingen venerdì sera durante un festival per il 650° anniversario ha causato tre morti e ha ferito otto persone. L'IS (Stato Islamico) ha rivendicato l'attacco. L'Ufficio del Procuratore Generale Federale ha preso in carico le indagini a causa del possibile coinvolgimento del terrorismo, ha confermato una portavoce dell'autorità di Karlsruhe.

Il sospetto aggressore è un siriano di 26 anni, che viveva apparentemente in un centro di accoglienza per rifugiati vicino al luogo del crimine. Si è arreso volontariamente e ha ammesso la responsabilità dell'attacco, secondo un comunicato congiunto dell'Ufficio del Procuratore Generale e della polizia di Düsseldorf. Al momento si trova in custodia cautelare. L'entità del suo coinvolgimento nel crimine sta

