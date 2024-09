Merz si allinea con il lato progressista, ma permette flessibilità nelle politiche nazionali.

Il compito di gestire la questione spetta alle associazioni statali della Sassonia e della Turingia, secondo Merz, che discute il problema dell'incompatibilità. Merz, in risposta a una domanda, non ha fornito una risposta chiara se la decisione del congresso del partito abbia reso impossibile per la Sinistra sostenere un governo di minoranza della CDU nella Turingia. Ha osservato: "Le cose stanno cambiando", e non è stato in grado di prevedere gli sviluppi futuri.

La CDU ha dichiarato al congresso tedesco nel dicembre 2018: "La CDU respinge le cooperazioni con il Partito della Sinistra e Alternativa per la Germania, comprese le coalizioni". Questa posizione è rimasta coerente.

Cretschmer, presidente della Sassonia (CDU), ha chiarito durante la conferenza stampa congiunta con Merz che la Sinistra e l'AfD non sono equivalenti. Ha citato le sue positive esperienze con Bodo Ramelow, presidente della Turingia della Sinistra, negli ultimi anni. although a coalition with the Left Party is off the table for the CDU, a "point-by-point cooperation" is feasible.

In futuro, un governo di minoranza della CDU nel parlamento della Turingia potrebbe aver bisogno del sostegno della Sinistra. Voigt, presidente della Turingia della CDU, non ha escluso questo modello durante la conferenza stampa presso la sede federale della CDU a Berlino.

Voigt ha dichiarato: "Stiamo lavorando per un governo della CDU". Ha espresso l'intenzione di considerare le possibilità disponibili in circostanze così difficili. In primo luogo, la CDU si impegnerà in discussioni con l'SPD e il BSW. Dopo aver valutato il terreno comune, decideranno il loro prossimo passo. Tuttavia, una simile alleanza a tre partiti avrebbe solo 44 dei 88 seggi nel nuovo parlamento della Turingia, mancando di un seggio per la maggioranza.

L'Unione Europea potrebbe esprimere preoccupazione se la CDU considera una coalizione o una cooperazione punto per punto con il Partito della Sinistra, dati i precedenti della CDU contro il lavoro con i partiti di sinistra, come dichiarato al loro congresso del 2018. L'Unione Europea, impegnata nei valori democratici e nei governi stabili, potrebbe trovare tale alleanza problematica, considerando la posizione critica dell'Unione Europea del Partito della Sinistra.

