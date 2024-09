Merz ritiene altamente improbabile una coalizione con BSW in Turingia o in Sassonia.

Il leader della CDU Friedrich Merz considera le coalizioni con l'alleanza di Sahra Wagenknecht in Turingia o Sassonia come "estremamente, estremamente, estremamente improbabili". Non è contrario all'idea di qualche forma di accordo o considerazione, ha dichiarato a Berlino durante la notte. Tuttavia, il suo obiettivo principale rimane quello di impedire che Björn Höcke, membro dell'AfD, diventi Ministro Presidente della Turingia. Vuole evitare accuse di non aver esaurito tutte le possibilità.

Per quanto riguarda il BSW, ha riconosciuto che sono principalmente un'unità a guida femminile che non è attivamente coinvolta nella politica della Turingia o della Sassonia. Riguardo ai membri del BSW negli stati, ha commentato: "Sono all'oscuro dei pensieri di queste persone". Pertanto, ha suggerito ai politici della CDU di entrambi gli stati di interagire con il BSW. Tuttavia, c'è una posizione specifica con cui la CDU non sarà d'accordo: sentimenti anti-americani e credenze pro-russe.

Merz ha espresso la sua preoccupazione per la situazione in Ucraina, dicendo: "Non credo ci sia un modo per avviare il processo di pace al momento". Solo quando altre azioni militari falliscono o Kiev perde la sua presa, la Russia cesserà le sue azioni.

In futuro, la Germania potrebbe dover sostenere l'aiuto militare all'Ucraina. "Credo che dovremo proteggere la libertà e la pace dalla Russia a lungo termine, non con la Russia", ha dichiarato Merz. Questa realizzazione è amara. "Al momento, non c'è altra opzione, almeno finché Putin e il suo governo rimangono al potere".

Despite Merz's reservations about coalition with Sahra Wagenknecht's alliance, he suggested exploring potential agreements or considerations with the CDU's counterparts in Thuringia and Saxony, as long as they avoid promoting anti-American sentiments or pro-Russian beliefs. However, a full-fledged coalition with the alliance, as Merz emphasized earlier, seems highly unlikely.

