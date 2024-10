Merz propone una riduzione graduale delle aliquote fiscali.

Il potenziale candidato alla cancellieria dell'Unione, Merz, ribadisce ripetutamente la necessità di riduzioni delle tasse sulle imprese. Assicura che ciò si verificherà sotto la sua guida, ma in più fasi, precisa. Tuttavia, non si basa solo su questa promessa per aggiudicarsi le elezioni contro il Cancelliere Scholz, ma su un altro fattore.

Date le costrizioni fiscali a livello nazionale, il candidato alla cancelleria dell'Unione, Friedrich Merz, non vede spazio per consistenti riduzioni delle tasse. "Non promuoviamo tagli fiscali drastici", ha dichiarato Merz al Süddeutsche Zeitung (SZ) in un'intervista, quando gli è stato chiesto della finanziamento di un'ampia riduzione delle tasse.

Invece, Merz sostiene minori riduzioni fiscali progressive per le imprese. "Proporremo misure pratiche per una riforma della tassazione delle imprese che potrebbe svilupparsi in più fasi", ha detto. Ciò che le imprese necessitano maggiormente è la prevedibilità. "Se stabiliamo all'inizio della legislatura: questo è il nostro programma per i prossimi quattro anni, allora la riduzione delle aliquote fiscali è importante, ma ancora più cruciale è l'assicurazione e la prevedibilità per le imprese. Miriamo a un programma che beneficia i lavoratori, ovvero coloro che si alzano ogni mattina e contribuiscono al loro lavoro."

In vista delle elezioni federali, Merz cerca di distinguersi dall'incumbent Olaf Scholz non solo su basi politiche, ma anche personali. "Ho vissuto la mia vita in modo diverso rispetto a Mr. Scholz. Non ho optato subito per una carriera politica a vita dopo un breve periodo nella professione", ha dichiarato Merz al SZ. Se Scholz gli rivolge critiche per la mancanza di esperienza di governo, Merz risponderebbe apparentemente: "Va bene, e l'esperienza con te, Mr. Scholz, una parte significativa della popolazione probabilmente non la desidera più".

Merz sottolinea la sua esperienza nel business. "Ho avuto una lunga carriera politica, ma anche una lunga carriera professionale. Non ho mai fatto lobbying. Ho lavorato per due grandi aziende americane in Germania e ho avuto ampi contatti con le medie imprese. Chi ha fatto solo politica manca di questa esperienza di vita".

