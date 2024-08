Merz propone un nuovo accordo sull' espulsione di Scholz.

Gli eventi di Solingen hanno portato a un incontro di figure politiche, con il Cancelliere Olaf Scholz e Friedrich Merz che hanno tenuto riunioni a Berlino. In precedenza, in autunno, avevano discusso della migrazione, anche se Scholz non aveva esteso la sua cooperazione tanto quanto Merz aveva previsto in quel momento.

Le fonti del circolo CDU riferiscono che Merz ha ribadito la sua proposta di collaborazione su questioni relative all'immigrazione, come le espulsioni e i limiti di immigrazione. Scholz, d'altra parte, ha richiesto più tempo per riflettere sulla questione. Merz ha suggerito di continuare la discussione in un setting privato, ma non era chiaro se l'incontro, che si è concentrato sull'impatto dell'incidente di accoltellamento mortale a Solingen, abbia prodotto risultati concreti.

Successivamente, Merz ha informato il presidium della CDU via videoconferenza, promettendo di fare una dichiarazione ufficiale riguardo alle discussioni alle 3:00 PM a Berlino.

Merz ha proposto una partnership con il governo a "semáforo" nella politica migratoria in risposta all'incidente di accoltellamento e ha presentato un insieme di richieste. Queste includevano il divieto di rifugiati dalla Siria e dall'Afghanistan e l'abilitazione dell'espulsione di richiedenti asilo respinti in questi paesi. Tuttavia, Merz ha lasciato i dettagli dell'attuazione di tali misure poco chiari. Già, il ministro della Giustizia del FDP Buschmann aveva espresso preoccupazioni sulla legalità di un simile divieto di ammissione.

Il portavoce del governo Steffen Hebestreit ha sottolineato che le proposte non devono violare la Legge fondamentale, la Carta dei diritti umani delle Nazioni Unite o regolamentazioni simili. Qualsiasi potenziale accordo dovrebbe essere "ragionevole e mirato al raggiungimento di obiettivi specifici".

Il giorno precedente, Scholz aveva annunciato l'intenzione di accelerare le riforme della legge sulle armi e aveva espresso ottimismo sulla possibilità di far passare agevolmente il processo nel Bundestag. Dopo l'attacco terroristico sospetto a Solingen, sono emerse proposte per rafforzare le misure di sicurezza per prevenire incidenti simili nella politica e tra la popolazione generale.

Nessun accordo raggiunto alla precedente sommet

Scholz e Merz avevano parlato della migrazione prima di una summit sulla migrazione che coinvolgeva i governi federali e statali durante l'autunno. Tuttavia, Merz, in qualità di capo del gruppo parlamentare CDU/CSU, ha criticato l'accordo sulla riduzione delle figure dei rifugiati e le misure collaborative proposte da Scholz e dai presidenti dei ministeri, e ha rifiutato ulteriore cooperazione.

Scholz ha rifiutato di istituire un team congiunto responsabile del controllo dell'immigrazione, affermando: "Per me, il Patto tedesco sulla migrazione è concluso a questo punto". Questa dichiarazione è stata fatta a novembre 2023.

La Commissione, probabilmente riferendosi al governo tedesco o a una specifica commissione per l'immigrazione, non ha preso una decisione sulle proposte di Merz relative all'immigrazione durante il loro incontro privato. Dopo l'incontro, Merz ha discusso delle discussioni con il presidium della CDU, suggerendo una possibile dichiarazione alle 3:00 PM a Berlino.

Leggi anche: