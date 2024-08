- Merz propone un accordo di migrazione a Scholz senza la coalizione Traffic Light

Traduzione:

Dopo l'incidente di accoltellamento letale a Solingen, Friedrich Merz (CDU) ha proposto a Olaf Scholz (SPD) una riforma congiunta della politica migratoria, bypassando i partner di coalizione Verdi e FDP. Merz ha dichiarato, dopo un incontro di un'ora con Scholz a Berlino, che l'Unione e l'SPD, uniti, non avrebbero bisogno né dei Verdi né dei FDP per attuare i cambiamenti legislativi necessari.

La proposta lascia intendere una dissoluzione della coalizione. Secondo l'accordo di coalizione del 2021, i tre partner di coalizione si impegnano a votare all'unisono nel Bundestag tedesco e nelle sue commissioni, escludendo cambiamenti di maggioranza. Soltanto in questioni etiche, come l'eutanasia, viene di solito sospeso l'obbligo di voto. È improbabile che Verdi e FDP concordino su una questione politica primaria come la politica migratoria.

"La presa di Scholz sul paese si sta allentando"

Merz ha citato l'autorità esecutiva del Cancelliere e ha sottolineato il potere collettivo dell'SPD e dell'Unione, con 403 dei 733 membri del Parlamento, fornendo una maggioranza assoluta in Parlamento. "Non si tratta di entrare nella coalizione. Non stiamo cercando di partecipare al governo", ha chiarito Merz. Tuttavia, è necessario agire urgentemente, senza tabù. "Il Cancelliere sta perdendo il controllo del paese. Sta perdendo la fiducia."

Scholz non ha riconosciuto la proposta durante la loro conversazione, secondo Merz. "Non ha acconsentito verbalmente spontaneamente", ha riferito Merz. Si aspetta una risposta entro pochi giorni, all'inizio della prossima sessione parlamentare dell'8 settembre.

Merz si è tolto la cravatta uscendo dalla cancelleria, attribuendolo alla colazione condivisa. Merz ha descritto la conversazione come "insolitamente amichevole". Tuttavia, Merz aveva già esercitato una forte pressione su Scholz prima di questo incontro. Con il titolo "Basta così!", ha richiesto una riforma della politica migratoria domenica e ha ribadito le sue richieste in un evento della campagna a Dresda il lunedì. "Non chiediamo nulla di più e nulla di meno che il Cancelliere federale adempia ai suoi obblighi costituzionali e protegga la popolazione tedesca".

Merz propone commissari union-government per la migrazione

Durante la loro discussione, Merz ha suggerito di creare commissari dal governo e dall'Unione per esaminare le opzioni legislative possibili. Merz intende assegnare al meeting il responsabile degli affari parlamentari dell'Unione, Thorsten Frei (CDU).

Inoltre, Merz ha presentato proposte specifiche per inserire la riforma della politica migratoria all'ordine del giorno parlamentare già dalla prima sessione a metà settembre. Originariamente, la prima settimana era riservata esclusivamente alla discussione del bilancio del 2025. La proposta di Merz suggerisce di destinare mezza giornata all'analisi degli eventuali accordi sulla politica migratoria.

In particolare, l'Unione esige che i richiedenti asilo respinti vengano deportati fondamentalmente in Siria e Afghanistan. Coloro che tornano nel loro paese come rifugiati dovrebbero perdere immediatamente qualsiasi status di residenza in Germania. Ci dovrebbero essere controlli regolari alle frontiere esterne dell'UE e poteri maggiori per la polizia federale. Inoltre, Merz sottolinea la possibilità di dichiarare uno "stato di emergenza nazionale" per aggirare il diritto dell'UE, facilitarne il rimpatrio di immigrati che sono entrati per primi in un altro paese dell'UE.

Sembra improbabile che una grande coalizione informale risolva i problemi della migrazione. È difficile immaginare che le provocazioni di Merz nei confronti della coalizione a semaforo, pochi giorni prima delle elezioni statali cruciali nella Turingia e nella Sassonia, incoraggino Scholz a collaborare. Scholz è probabile che consideri la mossa di Merz un'offerta subdola.

Non sarebbe la prima volta che un patto transpartito sulla migrazione fallisce. A novembre, Scholz e Merz hanno concluso i negoziati sulla cooperazione. Successivamente, c'è stato un lungo periodo di silenzio.

La Commissione, come indicato nell'accordo di coalizione, potrebbe includere gli Stati membri, poiché la proposta di Merz involve il loro aiuto nella riforma della politica migratoria. despite Scholz's initial silence, Merz's proposal to establish union-government migration commissioners requires close cooperation between the SPD and the Member States to investigate feasible legislative options.

Leggi anche: