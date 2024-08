Merz propone di modificare le norme esistenti per imporre vincoli all'immigrazione.

"Merz" ha chiacchierato con il Cancelliere Olaf Scholz (SPD) riguardo alle conseguenze dell'attacco con il coltello a Solingen avvenuto in giornata. Ha condiviso le sue idee e proposte con il Cancelliere durante questa discussione, ha menzionato Merz. I suoi punti principali includevano modifiche alle regolamentazioni sull'immigrazione e sulla Legge sull'assegno per i richiedenti asilo, nonché modifiche alle leggi come quella sulla polizia. Inoltre, ha suggerito che entrambi dovrebbero scegliere persone che potrebbero discutere rapidamente possibili modifiche al sistema legislativo esistente.

"È ora che i partiti democratici al centro della politica - CDU/CSU, SPD, FDP e Verdi - si uniscano per strategie collaborative", ha sottolineato Merz, ricordando un precedente appello del ex Presidente federale Joachim Gauck. È importante riuscire a ridurre l'afflusso persistente di migranti illegali in Germania.

Merz ha anche proposto di respingere i richiedenti asilo ai confini tedeschi. Secondo lui, è legale poiché hanno già attraversato almeno un paese sicuro di origine, violando "un paese di troppo" secondo le linee guida dell'UE. Tuttavia, se ci fossero problemi con le leggi dell'UE, queste regolamentazioni dovrebbero essere modificate o dichiarata una "emergenza nazionale" secondo i trattati dell'UE.

