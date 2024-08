- Merz propone che Scholz dissolva la coalizione per raggiungere un accordo migratorio più favorevole.

A seguito dell'occasione di accoltellamento letale, Merz, leader dell'opposizione della CDU, propone un adeguamento congiunto della politica sull'immigrazione al Cancelliere Scholz dell'SPD, ignorando i partner di coalizione, i Verdi e l'FDP. Merz ha espresso: "Se riuscissimo a cooperare, Unione e SPD, allora non avremmo bisogno né dell'FDP né dei Verdi per attuare le necessarie modifiche legislative".

La proposta di Merz implica essentially una rottura della coalizione. L'accordo di coalizione del 2021 stabilisce: "Nelle commissioni del Bundestag tedesco, le fazioni della coalizione voteranno all'unanimità. Ciò include anche le politiche non coperte. Sono escluse le maggioranze alterate".

In questioni etiche come l'eutanasia, la disciplina di fazione viene spesso sospesa. Tuttavia, in un'importante questione politica come la politica migratoria, i Verdi e l'FDP potrebbero non essere inclini ad accettare.

Merz ha fatto riferimento alla competenza del Cancelliere, sottolineando che l'SPD e l'Unione comandano 403 dei 733 membri del Bundestag, il che concede loro una chiara maggioranza in parlamento. Merz ha chiarito: "Non si tratta di un invito a unirsi a una coalizione. Non abbiamo intenzione di entrare nel governo". Tuttavia, un'azione immediata è essenziale, eliminando tutti gli ostacoli. "Il Cancelliere sta perdendo il controllo del suo paese. Sta perdendo la fiducia".

Scholz non ha risposto alla proposta di Merz, come ha affermato Merz. "Non ha espresso un consenso immediato", ha detto Merz. Tuttavia, si aspetta una risposta "entro pochi giorni". I colloqui tra i due, ha suggerito Merz, potrebbero iniziare "quest'oggi", ma "anche un giorno o due dopo è accettabile".

Scholz: Cooperazione: sì - ma "non ovunque"

In una reazione pubblica preliminare, Scholz ha accolto la proposta di un incontro con il leader della CDU in una manifestazione elettorale in Turingia, ma ha espresso il suo disaccordo per le maggioranze alterate per un accordo sull'immigrazione. "Il governo e l'opposizione devono collaborare costantemente", ha detto, ma poi ha aggiunto: "Non ovunque, ma in unità".

Tuttavia, è opportuno "che il leader dell'opposizione nel Bundestag tedesco proponga anche la cooperazione" per ridurre l'immigrazione irregolare. Tuttavia, Scholz si è riferito ai vincoli legali: "Le nostre intese internazionali si applicano. Si applicano le regole dell'Unione Europea. Si applicano le regole della nostra Costituzione. E poi sono benvenuti numerosi suggerimenti pratici".

Merz arriva con la cravatta - e se ne va senza

Scholz e Merz hanno discusso per più di un'ora al mattino nella Cancelleria. Intorno alle 9 del mattino, il presidente del gruppo parlamentare CDU/CSU è arrivato alla Cancelleria con la cravatta. Al momento di lasciare la sede del governo intorno alle 10:15, la cravatta era scomparsa. Merz ha chiarito questo dicendo: "Abbiamo conversato cordialmente tra di noi e per proteggere la mia cravatta, l'ho tolta".

Merz ha poi fatto riferimento a un "atmosfera meravigliosa" durante la conversazione. Aveva già esercitato una forte pressione in precedenza. Sotto il titolo "Basta così!", ha sostenuto un cambiamento nella politica dell'immigrazione già domenica e ha ribadito questo in un evento elettorale a Dresda il lunedì. "Non vogliamo altro e non vogliamo di meno che il Cancelliere federale adempia il suo giuramento e protegga il popolo tedesco".

Merz propone commissari per l'immigrazione dall'Unione e dal governo

Nel suo incontro con Scholz, Merz ha suggerito di nominare commissari dal governo e dall'Unione per esaminare le opportunità legislative per riallineare la politica dell'immigrazione. Per la fazione dell'Unione, Merz propone di inviare il responsabile degli affari parlamentari Thorsten Frei (CDU) all'incontro.

Inoltre, il leader della fazione ha fatto proposte specifiche per attuare i cambiamenti nella politica dell'immigrazione già nella prima settimana della sessione del Bundestag a metà settembre. Durante la settimana rilevante, dovrebbe essere discussa ufficialmente solo la legge di bilancio del 2025, secondo la proposta di Merz. Mezza giornata dovrebbe essere riservata per determinare i cambiamenti concordati nella politica dell'immigrazione.

Concretamente, l'Unione richiede il respingimento dei richiedenti asilo respinti che devono essere rimpatriati in Siria e Afghanistan, con la perdita immediata di qualsiasi status di residenza tedesco per i rifugiati che viaggiano dal loro paese natale. Devono essere attuate controlli permanenti ai confini esterni dell'UE e poteri aggiuntivi per la Polizia federale. Inoltre, Merz menziona la dichiarazione di uno "stato di emergenza nazionale" per bypassare il diritto dell'UE e respingere i migranti che sono entrati per la prima volta in un altro paese dell'UE.

Scarse possibilità per una grande coalizione informale

Tuttavia, la volontà di cooperazione di base potrebbe non tradursi in risultati concreti, che diventerà probabilmente evidente dopo le elezioni statali della Sassonia e della Turingia domenica. Se il tentativo di cooperazione fallisse, non sarebbe il primo.

Scholz e Merz avevano già tenuto colloqui sull'immigrazione nell'autunno dell'anno precedente prima di una summit sull'immigrazione dei governi federali e statali. Tuttavia, il leader della fazione CDU/CSU era insoddisfatto del pacchetto di misure concordato da Scholz e dai presidenti dei ministeri e ha rifiutato ulteriori cooperazioni. In quel momento, si trattava di creare un gruppo di lavoro congiunto del governo e dell'Unione per il controllo dell'immigrazione, che Scholz ha disapprovato. "Con questo, l'accordo sull'immigrazione in Germania, a mio avviso, è risolto", ha dichiarato Merz all'inizio di novembre.

Dopo la proposta di Merz per un adeguamento congiunto della politica sull'immigrazione, potrebbe dover affrontare i Verdi e l'FDP, poiché potrebbero non essere allineati con l'SPD e la CDU sulle politiche migratorie a causa delle loro posizioni diverse. L'accordo di coalizione prevede il voto unanime tra le fazioni della coalizione, il che potrebbe rappresentare una sfida.

In risposta alla proposta di Merz, Scholz ha espresso il suo sostegno alla collaborazione, ma ha escluso le maggioranze alterate per un accordo sull'immigrazione, indicando che la cooperazione sarebbe limitata a specifici ambiti piuttosto che un ripensamento completo della politica.

Leggi anche: