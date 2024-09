- Merz presenta ulteriori linee guida sulla migrazione, che comprendono principalmente negazioni

Capogruppo della CDU Friedrich Merz si impegnerà a discutere di politiche migratorie solo con la coalizione del semaforo, l'opposizione e gli stati federali se ci saranno respingimenti ai confini tedeschi. L'Unione e gli stati guidati da CDU e CSU sono d'accordo nel procedere con ulteriori discussioni solo se ci saranno respingimenti ai confini tedeschi, ha dichiarato Merz durante un evento della campagna elettorale della CDU a Kremmen, nel Brandeburgo, nella serata. "Se il governo federale non interviene, non siamo aperti a continuare questi colloqui."

Merz ha accusato la coalizione del semaforo del governo federale di ostacolare la questione. "Non c'è volontà da parte della coalizione del semaforo di discutere i respingimenti ai confini tedeschi. Quello è il nostro primo punto di proposta."

La ministra federale dell'Interno Nancy Faeser (SPD) ha dichiarato dopo il primo round di discussioni sulla migrazione a Berlino che alcuni aspetti sarebbero stati esaminati legalmente. Hanno programmato un altro incontro nello stesso round e hanno fissato una data per la prossima settimana. Tuttavia, le valutazioni legali sono un prerequisito. L'incontro è stato organizzato come consultazione confidenziale.

I rappresentanti dell'Unione avevano espresso le loro preoccupazioni prima dei colloqui, rivelando che gli annunci della coalizione del semaforo della settimana precedente, denominati pacchetto di sicurezza, non avevano soddisfatto le loro aspettative. Hanno insistito sul limitare l'immigrazione illecita.

Merz: La lunghezza della lama non è il problema

In un discorso alcune settimane prima delle elezioni statali del Brandeburgo del 22 settembre, Merz ha sottolineato che è inutile discutere di leggi sulle armi e sulla lunghezza della lama dei coltelli alla luce dell'attacco sospetto di un islamista a Solingen e dell'attacco a coltello mortale a Mannheim.

"Puoi ancora uccidere le persone con un coltello da tappeto. La lunghezza della lama è solo di due centimetri. No, non è quello il problema." Il problema, secondo Merz, "è che queste persone partecipano a questi eventi con questi coltelli e il problema è che abbiamo queste persone nel nostro paese."

La Commissione, in riferimento alla discussione sulle politiche migratorie, potrebbe adottare una decisione in base alle circostanze ai confini tedeschi. Questa decisione dalla Commissione non è ancora stata presa, come ha menzionato Merz, a causa della mancanza di volontà della coalizione del semaforo di discutere i respingimenti ai confini tedeschi.

