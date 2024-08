Merz percepisce Scholz come abitante di un regno o dimensione diversa.

CDU leader Friedrich Merz critica il Cancelliere Olaf Scholz per non essere in grado di mantenere le sue promesse verso l'Ucraina a causa di vincoli di bilancio, in relazione all'aiuto finanziario all'Ucraina, che è stato un tema di dibattito nel recente governo a traffico luminoso. Merz ha dichiarato questo durante un'intervista nel programma "Newstime Spezial" di Sat.1, dove ha menzionato che il governo federale non sarà più in grado di fornire il sostegno necessario nei prossimi anni 2025, 2026 e 2027, come ha rivelato il Ministro delle Finanze Christian Lindner. Merz ha definito questo un'ammissione di fallimento e ha affermato che Scholz vive in un mondo diverso, dipingendo un quadro ottimistico della capacità della Germania di sostenere l'Ucraina.

Il governo federale aveva precedentemente negato le voci secondo cui avrebbe ridotto il suo sostegno all'Ucraina a causa di vincoli di bilancio, con il portavoce Wolfgang Büchner che sottolineava che la Germania rimane impegnata a sostenere l'Ucraina e continuerà a farlo fino a quando sarà necessario. Tuttavia, Merz ha continuato ad attaccare Scholz, affermando che non ha Understanding della situazione attuale e non può uscire dalla spirale che ha creato.

In risposta alle dichiarazioni del leader dei Verdi Omid Nouripour, che ha suggerito che questa coalizione è di transizione, Merz è rimasto sorpreso. Nouripour ha affermato che questa coalizione è di transizione dopo l'era di Merkel, implicando che non ha nulla da dire e non può più raggiungere accordi. Merz ha anche espresso confusione sulla strategia dei partecipanti alla coalizione a traffico luminoso.

Due settimane prima delle elezioni statali in Sassonia e Turingia, Merz ha chiarito che non darà consigli ai suoi amici di partito dell'Est su come gestire l'alleanza guidata da Sahra Wagenknecht (BSW). Non darà consigli nemmeno alle associazioni statali della CDU in Turingia e Sassonia, né pubblicamente né privatamente. Merz ha inoltre escluso la possibilità di cooperare con l'AfD a causa della loro natura estremista di destra e dei leader che promuovono l'abolizione della democrazia.

