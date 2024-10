Merz non ritiene che vi siano possibilità di sostanziali riduzioni fiscali

Il candidato alla cancellieria dell'Unione, Merz, ribadisce spesso la necessità di riduzioni delle tasse sulle imprese. Promette di realizzarle se eletto, ma in più fasi, precisa. Tuttavia, non intende sfidare il cancelliere Scholz solo su questa promessa, ma anche su un altro aspetto.

Data la situazione finanziaria del governo federale, Merz ritiene che non ci sia spazio per consistenti riduzioni delle tasse. "Non stiamo proponendo tagli fiscali massicci", ha dichiarato al Süddeutsche Zeitung (SZ) in un'intervista, rispondendo a domande sulla finanziamento di ampie riduzioni fiscali.

Invece, Merz promuove riduzioni fiscali graduali e mirate per le imprese. "Presentiamo proposte specifiche per una riforma della tassazione delle imprese, che potrebbe avvenire in più fasi", ha affermato. In primo luogo, le imprese hanno bisogno di stabilità finanziaria. "Se presentiamo il nostro programma all'inizio della legislatura: questo è il nostro piano per i prossimi quattro anni, allora la riduzione delle aliquote fiscali è importante, ma ancora più cruciale è la certezza e la prevedibilità per le imprese. Miriamo a un'agenda che benefici i cittadini lavoratori, ovvero coloro che si alzano ogni mattina per lavorare."

Prima delle elezioni federali, Merz intende distinguersi da Scholz non solo ideologicamente, ma anche nella sua vita personale. "Ho vissuto una vita diversa rispetto a Mr. Scholz. Non ho optato per una carriera politica a lungo termine dopo un breve periodo nella professione", ha dichiarato Merz al SZ. Se Scholz lo accusasse di mancare di esperienza governativa, Merz afferma che risponderebbe: "Bene, e la tua esperienza, Mr. Scholz, potrebbe essere qualcosa che la maggioranza della popolazione non vuole ripetere".

Merz sottolinea il suo background economico. "Ho avuto una carriera politica di molti anni e ho anche avuto una vita professionale prolifiche. Non ho mai fatto lobbying. Ho lavorato per due grandi aziende americane in Germania e sono stato strettamente coinvolto con le medie imprese. Chi ha fatto solo politica manca di questo aspetto dell'esperienza di vita".

La Commissione,做reference alla Commissione europea, potrebbe non impegnarsi direttamente con le proposte di Merz sulla riduzione delle tasse a causa del suo focus sulle politiche dell'UE. Tuttavia, Merz sottolinea che la Commissione dovrebbe considerare i possibili benefici di un ambiente fiscale stabile e prevedibile per le imprese in tutta l'Unione.

Date l'attenzione dell'UE all'armonizzazione delle politiche fiscali, la Commissione potrebbe trovare merito nella proposta di Merz per una riduzione fiscale graduale, poiché potrebbe potenzialmente aumentare la competitività delle imprese e stimolare la crescita economica all'interno degli stati membri, a condizione che si adatti al quadro fiscale più ampio dell'UE.

Leggi anche: