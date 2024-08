Merz mira a salvaguardare il futuro della Germania, proprio come fa la CDU.

Quando il Cancelliere federale tedesco Olaf Scholz e il leader della CDU Friedrich Merz si incontrano, c'è qualcosa in aria, vero? All'alba, si riuniscono alla Cancelleria. Successivamente, Merz conversa con i reporter da solo, proiettando un'immagine statista. Tuttavia, getta anche il Cancelliere sotto i riflettori.

Durante una conferenza stampa pomeridiana, l'atteggiamento di Merz è intenso. Al mattino, ha discusso in privato con Scholz circa l'incidente violento di Solingen e le sue conseguenze. Ora, Merz rivela di aver offerto la cooperazione a Scholz a causa della profonda preoccupazione per il Paese. In tono composto, dipinge Scholz come uno che fatica a mantenere il controllo sul suo Paese. "Il Cancelliere federale tedesco sta perdendo la presa sul suo Paese," dichiara Merz, e aggiunge: "La base di fiducia si sta riducendo."

La perdita di fiducia è evidente nei risultati dei sondaggi della coalizione del semaforo, che è in disordine da più di un anno. Il SPD, i Verdi e il FDP potrebbero affrontare un risultato disastroso nelle prossime elezioni statali in Turingia e Sassonia. L'AfD di estrema destra potrebbe emergere come forza dominante in entrambi gli stati, proprio come è successo nelle elezioni europee che hanno seguito un incidente simile. Un uomo con idee estremiste ha preso di mira persone a Mannheim con un coltello, e l'agente di polizia Rouven Laur ha sacrificato la sua vita nel tentativo di fermarlo.

L'iniziativa di Merz sembra fare eco a un sentimento crescente: Qualcosa deve essere fatto ora, e non si può semplicemente passare all'agenda successiva come se non fosse successo nulla. La complessità della questione migratoria può contribuire a questa percezione: ci sono molte regole, diritti e ideali elevati da considerare. Oltre al livello nazionale, la legge dell'UE e la Convenzione di Ginevra sulla protezione dei rifugiati giocano un ruolo. A volte, il compito può sembrare travolgente, portando all'impressione che non ci sia molto che si possa fare.

Tuttavia, Merz contesta questa prospettiva: "Non siamo eletti per evidenziare i problemi, ma per affrontarli." Se necessario, è disposto a modificare la legge. Afferna che la storia ha dimostrato che partiti come la CDU e il SPD hanno il potere di affrontare le questioni migratorie. Merz ha comunicato questo a Scholz, ricordandogli che i seggi dei due leader sono attesi per risolvere i problemi per un pubblico di 80 milioni di tedeschi.

Anche Scholz riconosce la necessità di agire, come testimoniato dal suo precedente impegno a stringere le leggi sulle armi e aumentare le espulsioni dopo l'incidente di Solingen. Tuttavia, Merz dissente dalle proposte di Scholz, etichettandole come contestate all'interno della coalizione.

Merz propone un'iniziativa legislativa congiunta del SPD e della CDU per limitare l'afflusso di migranti. Scholz e Merz dovrebbero nominare ciascuno un individuo per redigere una "lista limitata" di possibili riforme legislative all'interno della CDU, un compito assegnato a Thorsten Frei, il primo direttore parlamentare. Il Bundestag pianifica di discutere questo dal 9 settembre, durante la settimana di bilancio, con Merz che riserva mezza giornata per Solingen e le preoccupazioni correlate.

Prospettiva: possibile crollo della coalizione

**Per qualsiasi voto, Scholz dovrebbe abolire la disciplina di partito, proprio come ha fatto all'inizio della legislatura durante il voto sulla obbligatorietà del vaccino contro il coronavirus. Se l'Unione e l'SPD riescono a risolvere le cose, allora i voti di Merz, Partito Verde e FDP non sarebbero necessari, il che potrebbe portare al crollo della coalizione. Merz ha chiarito che la sua proposta non era un'offerta per l'ingresso nella cabina. La sua proposta era sincera e non aveva nulla a che fare con le strategie di partito o con le prossime elezioni statali in Turingia e Sassonia. Merz ha già considerato le pratiche di questa situazione. Il regolamento di Dublino dovrebbe essere implementato nuovamente, il che significa che i richiedenti asilo devono presentare le loro domande nel primo paese dell'UE in cui sono entrati. Dopo l'Afghanistan e la Siria, le espulsioni dovrebbero riprendere, anche se ciò significa trattare "il diavolo" - dittatori come Assad o i talebani. Tuttavia, Merz non considera le espulsioni come la sola soluzione. La vera soluzione sta nel limitare l'afflusso, come ha dichiarato. Se questo non funziona, la Germania dovrebbe dichiarare uno stato di emergenza nazionale ai sensi dell'articolo 74 dell'accordo di cooperazione dell'UE. Ciò consentirebbe alla Germania di respingere i richiedenti asilo alle sue frontiere. Attualmente, ogni domanda di asilo deve essere elaborata. "Poi la legge tedesca prevale sulla legge dell'UE", ha detto Merz. "È possibile". Se i richiedenti asilo visitano i loro paesi d'origine per le vacanze, non dovrebbero più essere idonei all'asilo, ha insistito Merz. Coloro che sono soggetti a espulsione non dovrebbero più ricevere il welfare. Si tratta di una vendita difficile, ha ammesso Merz. Merz ha proposto di ampliare i poteri della polizia federale. Non dovrebbero più richiedere certificati per i controlli personali. Le indirizzi IP di Internet dovrebbero essere archiviati per le indagini della polizia. Non si tratta di una nuova richiesta dell'Unione - hanno inseguito questo obiettivo per anni. "Sono cose che dobbiamo cambiare", ha detto Merz. "E in fretta". Scholz ha richiesto del tempo per considerare, ha riferito Merz. Non ha ancora accettato la proposta di Merz - almeno non pubblicamente. Se Scholz approva una legislazione in partnership con l'Unione e l'SPD, la coalizione sarebbe ufficialmente finita. Se un partito ottiene la maggioranza altrove, segnerebbe la fine dell'alleanza esistente. Tuttavia, la situazione attuale è così grave che la proposta di Merz potrebbe avere un certo appeal. Dopo tutto, pochi si aspettano che la coalizione riesca a fare qualcosa del genere. Merz sta mettendo pressione su Scholz pubblicizzando le sue richieste subito dopo la loro conversazione. Se Scholz accetta, Merz apparirà come il catalizzatore. Se non lo fa, sembrerà che stia respingendo le cosiddette soluzioni. Se la politica di partito non gioca veramente alcun ruolo, si può credere a Merz o no. Merz ha anche il suo partito, la CDU, in mente. Vuole che l'immigrazione smetta di essere un problema politico caldo nell'anno successivo. Altrimenti, tutti i partiti al centro ne soffriranno. La CDU, "che abbiamo lavorato così duramente per ricostruire", non dovrebbe essere trascinata nella spirale discendente dell'SPD, dei Verdi e del FDP."

