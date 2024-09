- Merz ha fissato una scadenza per le decisioni di reindirizzamento dei confini entro martedì.

Merz concede alla coalizione del semaforo fino a martedì per presentare un piano solido per fermare gli ingressi non autorizzati alle frontiere della Germania e respingere coloro che ancora tentano di entrare. Se il governo federale non fornisce tale garanzia, Merz ritiene che ulteriori discussioni con loro siano inutili. Ha fatto queste dichiarazioni durante un evento della campagna a Brandenburg an der Havel.

In una riunione precedente sulla migrazione e la sicurezza interna, Merz aveva dichiarato che l'Unione e gli stati governati dalla CDU/CSU avrebbero solo partecipato a ulteriori discussioni se i respingimenti alle frontiere fossero stati attuati. Rappresentanti della coalizione del semaforo, degli stati federali e dell'Unione erano presenti a questo incontro.

Merz: i respingimenti alle frontiere sono legalmente possibili

L'Unione è interessata solo alle trattative se c'è un impegno per i respingimenti alle frontiere. Secondo Merz, la legalità di questo è già stata stabilita e documentata nei ministeri dell'Interno e della Giustizia dal 2016. Ha spiegato: "Le autorizzazioni necessarie sono già in atto e stabiliscono che i respingimenti alle frontiere in Germania sono legali". Merz ha sottolineato che non è richiesta ulteriore chiarimento.

Scholz dovrebbe esercitare la sua leadership

Merz ha invitato il Cancelliere federale Olaf Scholz a dimostrare la sua leadership all'interno della sua coalizione. Merz ha proposto un incontro mercoledì e ulteriori discussioni nel Bundestag tedesco la settimana successiva. Con le leggi necessarie per consentire i respingimenti alle frontiere, Merz ha indicato che la coalizione del semaforo ha bloccato questa questione.

La Ministra federale dell'Interno Nancy Faeser (SPD) ha annunciato dopo i primi colloqui a Berlino che alcuni aspetti sarebbero stati valutati legalmente. Ha proposto un altro incontro e ha fissato una data per questo nella prossima settimana. Tuttavia, Faeser ha sottolineato che le valutazioni legali sono un prerequisito per questo.

Merz ha proposto un incontro a Brandenburg an der Havel mercoledì, sottolineando la necessità che la coalizione del semaforo spinga per i respingimenti alle frontiere, dati la legalità di tali azioni come stabilito nel 2016 dai ministeri dell'Interno e della Giustizia. Despite the announced legal evaluations by Federal Minister of the Interior Nancy Faeser, Merz believed that the traffic light coalition had been stalling on this issue.

Le discussioni della coalizione del semaforo con Merz e l'Unione sulla sicurezza delle frontiere erano state stagnanti a causa della loro opposizione ai respingimenti alle frontiere, come Merz aveva un evento della campagna a Brandenburg an der Havel sul fiume Havel, ribadendo la sua posizione sulla questione.

Leggi anche: