Nel dibattito sulla restituzione di certi migranti ai confini della Germania, il capo della CDU Friedrich Merz ha dato al governo della coalizione un termine fino a martedì. Se il governo federale non fornisce una promessa solida entro tale data per fermare l'immigrazione incontrollata ai confini e respingere coloro che continuano a entrare, ulteriori negoziati con il governo federale sono inutili, ha dichiarato Merz a un evento a Brandenburg an der Havel.

Il capo del gruppo parlamentare dell'Unione aveva espresso la sua opinione martedì dopo l'incontro sulla migrazione e sulla sicurezza interna - senza fissare una data specifica. Merz non ha partecipato alle discussioni confidenziali. Vi hanno partecipato rappresentanti del governo "traffic light", degli stati federali e dell'Unione.

L'SPD ha criticato la richiesta dell'Unione di restituzioni come prerequisito per ulteriori negoziati. "Abbiamo un piano di sicurezza con la coalizione del semaforo, e ora l'Unione fa richieste e le confrontiamo", ha detto il capo del partito Lars Klingbeil su RTL e ntv's "Early Start". "Ma non dovremmo imporsi queste negoziazioni dall'esterno con richieste o ultimatum".

In un discorso serale della sua campagna, Merz ha dichiarato che la legalità delle restituzioni non deve più essere messa in discussione. "Le approvazioni che mostrano che è possibile si trovano al Ministero dell'Interno federale e al Ministero della Giustizia federale".

La ministra dell'Interno del SPD della Bassa Sassonia Daniela Behrens, che ha partecipato ai colloqui sulla migrazione a Berlino, ha mostrato apertura alle restituzioni - a condizione che: "Se è legalmente possibile - e questo deve essere esaminato accuratamente - allora dovremmo farlo", ha detto a "t-online". "Credo che gli stati governati dal SPD possano unirsi a questo".

La portavoce della politica interna dei Verdi Irene Mihalic ha dichiarato ai giornali del gruppo Funke: "I richiedenti asilo non possono essere rimpatriati al confine secondo il diritto europeo, poiché si applica il regolamento di Dublino e lo stato membro responsabile deve essere determinato durante il processo di richiesta di asilo. Questo è spesso difficile da determinare e praticamente impossibile da attuare al confine".

Il capo del gruppo parlamentare CDU/CSU aveva argomentato che i respingimenti diretti al confine sono compatibili con la legge esistente. Secondo le regole di Dublino, il paese in cui un migrante arriva inizialmente in Europa è generalmente responsabile per il procedimento di richiesta di asilo.

Un portavoce del Ministero dell'Interno federale ha confermato che i respingimenti hanno già avuto luogo ai confini della Germania. Dal ottobre dello scorso anno, 30.000 persone sono state respinte. Dal ottobre 2023 ci sono controlli ai confini con la Polonia, la Repubblica Ceca e la Svizzera, e dal settembre 2015 al confine tedesco-austriaco. I respingimenti sono attualmente possibili se qualcuno non richiede l'asilo o se c'è un divieto di ingresso contro di lui.

I comuni, a loro volta, chiedono di partecipare ai negoziati interpartitici. "Perché l'integrazione avviene a livello locale", ha dichiarato André Berghegger, direttore generale dell'Associazione tedesca dei comuni e dei comuni, su Deutschlandfunk. Qui, molte persone sono accolte, alloggiate, assistite e integrate.

L'immigrazione deve diminuire, i comuni hanno raggiunto il limite di capacità, ha sottolineato il CEO. L'alloggio è pieno, il personale è limitato e l'integrazione dei volontari è esaurita.

L'Associazione tedesca dei comuni e dei comuni ha richiesto un cambiamento nella politica migratoria in una dichiarazione posizionale. La capacità di assorbimento e integrazione dei comuni è esaurita, ha dichiarato. Pertanto, una stretta limitazione dell'immigrazione irregolare è "urgentemente necessaria". L'associazione ha accolto il pacchetto di sicurezza del governo federale presentato alla fine di agosto - sebbene manchi di un concetto completo per una politica migratoria fondamentalmente diversa. Secondo l'associazione dei comuni e dei comuni, lo status di protezione sussidiaria per i rifugiati dovrebbe essere abolito, il numero di espulsioni - anche in Siria e Afghanistan - dovrebbe essere aumentato e i controlli ai confini dovrebbero continuare.

L'SPD vuole discutere il pacchetto di sicurezza nel Bundestag per la prima volta la prossima settimana, come deciso dal consiglio di presidenza del gruppo parlamentare per prepararsi al loro ritiro. "Il governo ha concordato di stringere le leggi sulle armi, espandere i poteri delle autorità di sicurezza e prendere ulteriori misure per limitare l'immigrazione illegale. Il Ministero dell'Interno federale ha annunciato che presenterà progetti di legge nei prossimi giorni".

Critiche dal presidente della conferenza dei ministri-presidenti della CDU Boris Rhein e dalla presidente dell'SPD Sahra Wagenknecht

Il presidente della conferenza dei ministri-presidenti della CDU Boris Rhein (CDU) ha chiesto l'attuazione delle misure concordate in precedenza per limitare l'immigrazione irregolare. "Ci sta mettendo troppo tempo", ha detto il premier dell'Assia alla dpa. Il cancelliere Olaf Scholz deve prior

Il rappresentante dell'FDP, Joachim Stamp, ha fatto pressione per il ritiro dell'assistenza sociale per le persone in attesa di espulsione. "Coloro che sono prossimi all'espulsione dovrebbero ricevere un biglietto aereo di ritorno e un minimo di assistenza finanziaria di alcune centinaia di euro una volta raggiunto il paese di destinazione", ha suggerito Stamp, ex ministro dell'integrazione del Nord Reno-Westfalia, alla rete editoriale tedesca. Stamp ricopre il ruolo di inviato speciale del governo federale per gli accordi migratori. Ha affermato che la sua dichiarazione non rappresentava la sua posizione ufficiale.

Dopo le critiche della SPD, Merz ha riaffermato la sua posizione in un evento successivo, dichiarando: "Date le basi legali per i rimpatri, è chiaro che il dibattito sulla migrazione dovrebbe includere una discussione sulle politiche di rimpatrio". In risposta alla spinta di Merz per le politiche di rimpatrio, la ministra dell'Interno dei Verdi del Basso Sassonia, Daniela Behrens, ha ribadito: "Sotto la legge europea attuale, i richiedenti asilo non possono essere rimpatriati al confine, e il regolamento di Dublino deve essere rispettato durante il processo di richiesta d'asilo".

