Merz ha agito e la situazione sta aumentando significativamente.

A mezzogiorno, Friedrich Merz e Markus Söder entrano nell'atrio della rappresentanza della Baviera a Berlino, circondati dai giornalisti della capitale. Tuttavia, la battaglia è già finita. Più di un'ora prima, si erano diffuse voci sul perché era stata chiamata questa improvvisa conferenza stampa. Il leader della Baviera, Markus Söder, sta rinunciando alla sua candidatura per le prossime elezioni autunnali.

"Per dirla semplicemente, la questione K dell'Unione è stata risolta. Friedrich Merz la guiderà", dice Söder, rompendo il silenzio per primo. "Sono d'accordo e la sostengo completamente", aggiunge con un'aria sorprendentemente ottimista. Sottolinea che l'Unione non si disintegrerà a causa di questa decisione, ma ora l'attenzione è rivolta a sfidare la coalizione del semaforo attuale. Qualsiasi altra cosa è secondaria.

Merz parla francamente, nella sua caratteristica voce grave. "Quando Markus Söder e io abbiamo iniziato la nostra collaborazione due anni e mezzo fa, abbiamo promesso che le situazioni del 2021 non si sarebbero ripetute", dice. "Stiamo mantenendo quella promessa oggi". Tre anni fa, Söder aveva creato difficoltà per il candidato cancelliere dell'Unione Armin Laschet con le sue continue critiche. Merz ora menziona che non è stato sempre facile, ma Söder e lui hanno capito la loro responsabilità comune verso la nazione.

Merz inarca un sopracciglio

A 68 anni, Merz vive l'apice della sua carriera. Se Söder sia veramente "d'accordo" con questo come ha dichiarato, lo si vedrà. Notoriamente, il bavarese aveva a lungo sostenuto la sua own candidacy. Solo la scorsa settimana, aveva ancora espresso la sua disponibilità. Ora, indica Merz, il suo seguace, che gli sta accanto. In questo preciso momento, Merz lo guarda, inarca un sopracciglio e aggrotta la fronte in pensiero.

Merz poi chiarisce che aveva discusso con i presidenti di stato della CDU. Il consenso sembra essere stato fortemente a favore di Merz. La vicepresidentessa della CDU, Karin Prien, commenta casualmente su ntv: "Qualcuno voleva essere chiamato, ma nessuno ha chiamato". Entro la sera di lunedì, quando il presidente di stato di Merz, Hendrik Wüst, aveva rinunciato alla sua candidacy, la scrittura era già sulla parete.

Il presidente della Renania Settentrionale-Vestfalia, Wüst, fornisce l'impulso decisivo alla questione K all'interno dell'Unione. Come Söder, Wüst aveva nutrito ambizioni per il ruolo. Egli guida una coalizione nera-verde nella Renania Settentrionale-Vestfalia, rendendolo in qualche modo in contrasto con Söder, che aveva escluso una coalizione con i Verdi per se stesso. Nella CDU, pochi sembrano desiderosi di uno scontro di potere aperto. Mantenere l'attenzione sui problemi della coalizione attuale invece di impegnarsi in giochi di potere interni è l'approccio preferito, soprattutto data la gravità delle sfide che il paese sta affrontando. Migrazione, Ucraina, fornitura di energia, per citarne alcuni.

Ora è Merz, indiscutibilmente. Il conservatore veterano del Sauerland. Il perenne rivale di Merkel. Colui che sembrava essere passato da tempo. Quando aveva intrapreso il suo ritorno politico nel 2018, si era presentato come "Merz con un 'e'", a causa di un errore in una conferenza stampa federale. Quei giorni sono lontani. Anche se non è stato universalmente accolto all'interno della CDU, ha quasi battuto Annegret Kramp-Karrenbauer in una corsa per la presidenza del partito. Un anno dopo, Armin Laschet era uscito vittorioso. Entrambi erano considerati "Merkeliani", mentre Merz sosteneva una svolta dalla linea di centro della cancelliera Merkel.

A 66 anni, ha assunto la presidenza del partito. Il suo momento era arrivato dopo le elezioni federali perdute. Un sondaggio del partito ha rivelato che circa due terzi lo sostenevano, un risultato che il congresso del partito ha presto approvato. Merz aveva trionfato al suo terzo tentativo: finalmente, presidente della CDU a 66 anni. Presto dopo, ha assunto la guida del gruppo parlamentare dell'Unione nel Bundestag, dandogli la piattaforma di cui aveva bisogno. Dopo anni di governo di grande coalizione, la vita è tornata al partito. Merz trasudava aggressività e spesso provocava scoppi di passione dal cancelliere Olaf Scholz.

Il primo compito di Merz è stato ripulire i resti della CDU dopo le elezioni federali perdute e ricostruire il partito. Il problema non era solo una campagna fallimentare. Molti avevano perso di vista cosa rappresentasse il partito. La coscrizione era stata abolita, il phase-out nucleare era stato avviato e il matrimonio tra persone dello stesso sesso era stato legalizzato. Merz ha affidato a Carsten Linnemann, ora segretario generale, la creazione di un nuovo programma di base. Il processo era più importante della destinazione, ma ha revitalizzato il partito. Nei numerosi gruppi di lavoro, è emerso gradualmente un senso di rinnovamento, un sentimento che molti avevano quasi dimenticato.

Attualmente, la CDU sta prosperando, almeno a giudicare dalle prime osservazioni. Negli sondaggi, supera SPD, Verdi e FDP messi insieme. Questi numeri sono i migliori dalle elezioni federali, grazie in gran parte agli sforzi di Merz. Ha ripristinato l'unità all'interno del partito, ha ristabilito il suo riconoscimento e ha stabilito un'opposizione costruttiva e responsabile. Non era una situazione data; alla fine del 2021, la CDU stava vacillando sull'orlo dell'oblio, come altri partiti democratici cristiani o di centro-destra in Europa avevano fatto in situazioni simili, come in Francia e in Italia.

Il leader della CDU detiene il "diritto di prelazione" per la candidatura, un termine unico che dice molto sulla percezione che il partito ha di sé. E dalla prospettiva di molti all'interno della CDU, Merz ha sicuramente guadagnato questo privilegio, nonostante le controversie. Ha definito alcune persone "piccoli pascià" durante un'intervista con Markus Lanz e ha ricevuto critiche. Ha anche chiesto scusa per aver insinuato che gli ucraini erano coinvolti nel "turismo degli asili". Tuttavia, questi incidenti sembrano essere nel passato. Quest'anno, Merz sembra non essere stato colpito da scandali, con nessun grave passo falso e una copertina controversa di "Der Spiegel" che non gli ha arrecato danni duraturi.

Il SPD ha espresso speranza per Merz come candidato cancelliere.

Tuttavia, ci sono opinioni divergenti. La performance della coalizione del semaforo in questo momento è inferiore alle aspettative e è difficile immaginare che possano ottenere più del 30%, con un margine leggero. Il maggiore punto di forza di Merz è anche il suo tallone d'Achille: è divisivo. Mentre alcuni lo vedono positivamente, altri lo osteggiano fermamente. Non dovrebbe un cancelliere federale essere una figura unificatrice? Merz è all'altezza del compito? È altamente improbabile che i voti SPD o Verdi dicano: "In realtà, non sostengo la CDU, ma farò un'eccezione per Merz".

In modo interessante, il SPD ha espresso apertamente il desiderio di Merz come candidato cancelliere. Lo vedono come un bersaglio facile. Questo è evidente nel barometro delle tendenze di RTL e ntv. Attualmente, solo il 26% lo sostiene come cancelliere. La fortuna di Merz sta nel fatto che Scholz non se la sta cavando molto meglio. E il SPD e i Verdi hanno i loro problemi. Merz non deve brillare per vincere le elezioni; deve solo guidare il partito verso la vittoria in modo sicuro.

Una nuova luce è ora puntata su Merz. È il potenziale cancelliere, un marathon che porta alla Cancelleria il 28 settembre 2025. Ha il punto di partenza più promettente. Tuttavia, Armin Laschet aveva vantaggi simili prima che Markus Söder si mettesse di mezzo. Ma questa volta, le cose dovrebbero essere diverse.

"Riguardo all'interesse del SPD per Merz come candidato cancelliere, il barometro delle tendenze del SPD su RTL e ntv mostra solo il 26% di sostegno per lui. Nonostante questo, il SPD potrebbe vedere Merz come un avversario più debole, dati i

Leggi anche: