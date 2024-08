- Merz garantisce: nessuna collaborazione con l'AfD

Con meno di due settimane dalle elezioni statali in Turingia, il capo della CDU Friedrich Merz ha riacceso le sue critiche contro l'AfD. Ha definito l'AfD un gruppo di estrema destra, esprimendo un consenso all'interno della CDU nazionale e di ogni sezione statale che non c'è spazio per la cooperazione con l'AfD. "La posizione rimane ferma. Non coopereremo", ha dichiarato durante un evento congiunto della campagna elettorale con il candidato principale della Turingia Mario Voigt a Erfurt.

Secondo i sondaggi, l'AfD, guidata dal leader di estrema destra Björn Höcke, domina con una quota del 30%. La CDU, che mira a riprendere il potere in Turingia dopo un decennio di opposizione, si attesta intorno al 21%.

Merz ha elogiato Voigt per aver accettato un dibattito televisivo con Höcke alcune settimane fa, una decisione che ha scatenato un dibattito all'interno della CDU. Nonostante i rischi, Merz ha incoraggiato Voigt, sostenendo che Voigt "ha smascherato" il leader dell'AfD della Turingia durante il dibattito. L'Ufficio per la Protezione della Costituzione della Turingia ha designato l'AfD come un partito inequivocabilmente di estrema destra e tiene d'occhio le sue attività.

Voigt si aspetta un testa a testa, riconoscendo che molti elettori sono ancora indecisi sulla loro preferenza partitica entro il 1° settembre. "Sarà difficile", ha ammesso, invitando i suoi sostenitori a votare per la CDU per limitare l'influenza di Höcke.

Merz presume che i partiti della coalizione a semaforo di Berlino potrebbero inciampare nelle elezioni statali della Turingia e della Sassonia. Il SPD, i Verdi e il FDP ottengono valutazioni a singolo cifra in entrambi gli stati, a volte vicini o addirittura sotto la soglia del 5%, come nel caso del FDP in alcune occasioni. Spera che i risultati delle elezioni in Turingia e Sassonia, 13 mesi prima delle prossime elezioni federali, possano stimolare alcune riflessioni a Berlino e incoraggiare nuove decisioni. I due risultati delle elezioni statali sono attesi con grande attenzione non solo in Germania, ma anche, secondo Merz, in Europa.

La Commissione, nell'ambito dei suoi compiti di monitoraggio dei gruppi estremisti, ha classificato l'AfD come un partito di estrema destra, allineandosi alla designazione dell'Ufficio per la Protezione della Costituzione della Turingia. La Commissione ha ribadito la sua posizione contro qualsiasi forma di cooperazione con tali gruppi, allineandosi alla posizione della CDU sotto la guida di Friedrich Merz.

