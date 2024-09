- Merz esprime riserve nei confronti della BSW, concedendo all'associazione nazionale un'autonomia illimitata.

Il leader della CDU, Friedrich Merz, ha espresso dubbi sulla possibilità di un'alleanza con il gruppo di Sahra Wagenknecht, ma ha concesso alle affiliate della sua partito della Sassonia e della Turingia l'autonomia per trattare con il BSW.

In risposta ai colloqui con la dirigenza della CDU, Merz ha commentato: "Questo è sostanzialmente il programma di un singolo individuo che esprime i propri punti di vista politici nelle recenti elezioni statali". Ha aggiunto inoltre: "Tuttavia, non sono sicuro della posizione di questo partito sulle tariffe per le acque reflue in Turingia e Sassonia". Durante un incontro congiunto a Berlino con il Presidente del Ministero della Sassonia Michael Kretschmer e il leader del partito della Turingia Mario Voigt, Merz ha espresso questi sentimenti.

Chiamato in causa per le possibili sinergie tra la CDU e il BSW, Merz ha ammesso di essere a corto di risposte. "Ho un'impressione o una percezione di Sahra Wagenknecht. Non posso valutare i nuovi arrivati che hanno aderito a questa alleanza", ha confessato Merz. Il BSW ha presentato candidati solo in sei dei 44 distretti della Turingia.

Merz ha definito il BSW come una scatola misteriosa.

"In sostanza, è come una scatola enigmatica o una scatola rossa, come si potrebbe dire", ha spiegato Merz, riferendosi a Wagenknecht, che era un membro del SED e veniva vista come la punta di lancia dell'ala comunista del Partito della Sinistra. "Dovremo aprirla e questo sarà un compito per le persone della Turingia e della Sassonia", ha sottolineato Merz, guardando Voigt e Kretschmer.

Riguardo alla risoluzione del conflitto in corso tra la CDU federale e il Partito della Sinistra, che comprende anche l'AfD, Merz ha affermato: "La risoluzione rimane valida. Affrontarla sarà compito delle due associazioni statali della Sassonia e della Turingia". In Turingia, una coalizione di tre partiti guidata da Voigt con BSW e SPD sembrerebbe dipendere dal Partito della Sinistra.

Merz ha concluso che i risultati delle elezioni in entrambi gli stati suggeriscono: "La CDU è l'ultima roccaforte che protegge il centro democratico dal populismo di destra che affligge il nostro paese".

