- Merz esprime preoccupazione per le strategie di VW: la Germania ritenuta insufficientemente competitiva

Capo della CDU Friedrich Merz considera le strategie di riduzione dei costi di Volkswagen come un campanello d'allarme economico per il governo tedesco. "La Germania non è più abbastanza competitiva", ha lamentato Merz durante un incontro della CDU a Osnabrück. C'è la possibilità che Volkswagen abbia sbagliato nell damaligeggiare troppo sull'ev.

Una grossa fetta delle industrie tedesche, ha sottolineato Merz, non è più competitiva. Non si tratta solo del settore automobilistico, ma anche della chimica e dell'ingegneria meccanica che stanno lottando. Questo dipende principalmente dall'ambiente politico, ha argomentato Merz.

Secondo Merz, Volkswagen è stata etichettata come "caso di ripresa" dal suo consiglio di amministrazione. "Questo dimostra chiaramente dove siamo come nazione", ha dichiarato Merz. "Non si tratta di un problema temporaneo dovuto al mercato globale".

In precedenza, Volkswagen aveva dichiarato che la sua principale attività VW, come parte delle sue misure di riduzione dei costi, non esclude la chiusura di impianti e tagli al personale per motivi operativi.

Il settore automobilistico tedesco, compreso il manifatturiero dei veicoli a motore, è parte delle industrie menzionate da Merz come in difficoltà per la competitività. I problemi affrontati da Volkswagen nel suo focus sull'ev evidenziano la necessità per le industrie di diversificare le loro strategie.

