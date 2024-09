Merz esorta Ampel a cambiare drasticamente l'approccio all'asilo <unk> scarsa fiducia prima dell'incontro

Va bene, non c'è bisogno di altre riunioni o dibattiti, ha dichiarato Merz. La crisi migratoria può essere risolta solo negando costantemente l'ingresso ai migranti che cercano asilo ai confini della Germania. Questa è una posizione ferma per la CDU e non si tireranno indietro di un millimetro.

A meno che la coalizione non ceda su questa questione, non ci sarà alcun accordo sulla migrazione, ha affermato Merz. "In tal caso, spetta al governo federale affrontare le conseguenze per il nostro paese."

Merz non era troppo ottimista riguardo ai prossimi colloqui con la coalizione. La CDU entra nella riunione di martedì "senza molte speranze", ha detto, facendo riferimento alle dichiarazioni dei rappresentanti della coalizione. Merz ha sottolineato: "Sembra che il cancelliere federale attuale sia soddisfatto dei risultati a singolo cifre in Turingia e Sassonia". La CDU intende inviare esperti di interno Thorsten Frei (CDU) e Andrea Lindholz (CSU) ai colloqui.

Alla conferenza stampa congiunta con Merz, il Primo Ministro della Sassonia Michael Kretschmer (CDU) ha menzionato che la dissatisfaction con i numeri di immigrazione elevati aveva spinto molti elettori all'AfD nelle regioni orientali. Kretschmer ha invitato all'azione unita tra i partiti democratici: "Se riusciamo a raggiungere un consenso su questa questione tra i partiti, sarebbe un significativo boost per la democrazia".

Kretschmer riteneva che fosse il "chiaro mandato dei votanti" affrontare la questione migratoria "subito". Ha sottolineato che i numeri di immigrazione dovevano diminuire significativamente. Invece dei 300.000 nuovi arrivi previsti per quest'anno, dovrebbero essere "ridotti a 30.000", ha suggerito. La "coalizione a semaforo" non può continuare a governare "contro la volontà di questo paese" su questa questione.

Merz ha proposto una possibile soluzione per la crisi migratoria, suggerendo la conversione delle strutture esistenti per richiedenti asilo in alloggi per i migranti che hanno già ottenuto l'asilo. Questo, secondo lui, potrebbe aiutare ad alleviare la pressione sui confini della Germania.

Con la proposta di conversione degli asili della CDU, si sta cercando un approccio bilanciato alla questione migratoria, garantendo la sicurezza dei confini del paese mentre si fornisce un alloggio adeguato a coloro che hanno ottenuto l'asilo.

