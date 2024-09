Merz e Söder si riuniscono per parlare alla folla dei media

La domanda che aleggia da tempo è stata finalmente risposta: chi sarà il candidato alla cancellieria dell'Unione? Secondo fonti attendibili, il presidente della CDU Friedrich Merz e il leader della CSU Markus Söder terranno una conferenza stampa congiunta a Berlino. Merz è dato come favorito per la posizione.

Merz e Söder hanno programmato una conferenza stampa improvvisa a Berlino per martedì alle 12:00 presso la Rappresentanza bavarese. Si presume che annunceranno la loro decisione sulla candidatura alla cancelleria durante questo evento.

Secondo un articolo del Bloomberg, una fonte informata conferma Merz come probabile scelta. Il Cancelliere federale Olaf Scholz sembra prepararsi alla candidatura di Merz. "Ho già detto che sarei a mio agio con Merz come candidato alla cancelleria dell'Unione", ha commentato Scholz.

I due leader dei partiti avevano promesso in precedenza una decisione sulla situazione della cancelleria dell'Unione alla fine dell'estate. Ora, si prevede che l'Unione si unisca dietro Merz per le prossime elezioni federali. Tuttavia, le decisioni finali spettano ai corpi dei partiti dell'Unione.

Dopo la conferma del Ministro Presidente del Nord Reno-Westfalia Hendrik Wüst, lunedì sera, di non candidarsi alla cancelleria e di sostenere Merz, molti politici della CDU hanno espresso il loro sostegno a Merz e hanno chiamato all'unità del partito. Il capo dell'ufficio parlamentare dell'Unione, Thorsten Frei, ha invitato i partiti dell'Unione a stare uniti. "Le elezioni si vincono solo con una forte unità", ha detto Frei al "Rheinische Post". Anche il vice presidente della frazione dell'Unione, Jens Spahn, ha accolto favorevolmente la decisione di Wüst di ritirarsi dalla corsa alla cancelleria. "La decisione di Wüst è un passo significativo verso l'unità dell'Unione e quindi verso la vittoria delle elezioni del 2025", ha detto Spahn al "Rheinische Post". Il nuovo presidente dell'Associazione dei Lavoratori Cristiani Democratici (CDA), Dennis Radtke, ha espresso opinioni simili. Ha descritto la decisione di Wüst come "un importante segnale". "Solo con l'unità e uno spirito di squadra positivo si possono vincere le elezioni", ha detto Radtke al giornale.

In precedenza, la vice presidente della CDU, Karin Prien, aveva suggerito che la CDU e la CSU dovrebbero presto accordarsi su un candidato alla cancelleria. Durante un'intervista con ntv, Prien ha previsto che "è ora di consegnare i risultati". A suo avviso, la candidatura alla cancelleria è più probabile che vada a Friedrich Merz piuttosto che al leader della CSU Markus Söder. Prien ha commentato le aspirazioni di Söder dicendo: "Qualcuno voleva essere chiamato, ma nessuno ha chiamato".

La pressione su Merz e Söder per rivelare la loro decisione sulla candidatura alla cancelleria sta aumentando a causa delle prossime elezioni federali. La conferenza stampa congiunta a Berlino è attesa come un momento cruciale, in cui potrebbero annunciare il loro candidato scelto sotto la pressione dell'opinione pubblica.

