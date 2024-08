- Merz e Söder chiedono conclusioni in materia di immigrazione

A seguito dell'incidente di accoltellamento a Solingen, i leader del partito dell'Unione stanno spingendo per un'azione sulle politiche sull'immigrazione. "Basta!", ha dichiarato il leader della CDU Friedrich Merz durante un evento delle elezioni statali della CDU in Sassonia a Dresda. "Questo non è più accettabile, solo retorica vuota, frasi fatte, cliché senza senso o decisioni politiche simboliche."

Venerdì sera, tre persone sono state tragicamente uccise e otto ferite gravemente durante una festa cittadina nella città della Renania Settentrionale-Vestfalia di Solingen. L'aggressore presunto, un uomo siriano di 26 anni, è attualmente in custodia. La procura federale lo sta esaminando per eventuali accuse di omicidio e presunta appartenenza al gruppo estremista Stato Islamico (IS), che ha rivendicato l'attacco.

Söder: Servono più fattori, meno chiacchieroni

Rivedendo gli attacchi precedenti, il leader della CSU Markus Söder ha argomentato che, sebbene ci sia sempre un'ondata di shock, lamentele e promesse di cambiamento, non vengono apportate modifiche significative in Germania. "Non abbiamo più bisogno di chiacchieroni, abbiamo bisogno di fattori per la nostra nazione."

Merz ha sottolineato che il problema non sono i coltelli, ma "le persone che li impugnano, e è ora che ne parliamo". Aveva già espresso sentimenti simili nel suo newsletter domenicale. "Non vogliamo altro o di meno che il cancelliere federale adempia al suo giuramento e protegga il popolo tedesco", ha dichiarato il leader del gruppo parlamentare dell'Unione. Se Scholz non ottiene una maggioranza all'interno della sua propria coalizione, "offro il mio aiuto con i 197 membri del gruppo parlamentare CDU/CSU per qualsiasi proposta ragionevole".

Merz ha suggerito che Scholz dovrebbe sciogliere la coalizione, permettere un voto libero, "e poi otterremo una maggioranza nel Bundestag tedesco per una politica ragionevole". "Dobbiamo prendere decisioni in Germania, non solo girarci intorno."

