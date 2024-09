Merz e Scholz si confrontano direttamente dopo un incontro senza risultati al vertice.

Recentemente, le fazioni Ampel e Unione hanno avuto alcuni discussioni accese nel Bundestag. Tuttavia, dopo il fallimento della summit sull'asilo, la tensione del dibattito è aumentata ulteriormente. Il Cancelliere federale ha messo in discussione la sincerità del leader della CDU, Merz, che a sua volta ha accusato Scholz di incompetenza e ha segnato un punto attraverso una mossa strategica.

Durante il dibattito generale nel Bundestag tedesco, la fazione Unione si è mossa rapidamente, causando un tumulto prima che il primo oratore prendesse la parola. Invece di Merz stesso, il suo vice, il capo del gruppo parlamentare CSU Alexander Dobrindt, è salito sul palco. Poco prima che il dibattito iniziasse, l'Unione ha cambiato la lista dei relatori, strategicamente mettendo Dobrindt, il suo cane da attacco, contro Scholz. Merz, a sua volta, ha potuto rispondere al discorso di Scholz e mantenere la calma di fronte al tono agitato di Scholz.

Il tema principale del dibattito nel Bundestag era se Merz avesse già ricorso a tattiche losche durante le discussioni precedenti. Il giorno prima, il presidente della CDU aveva annunciato che i colloqui sulla politica migratoria del governo erano in stallo dopo uno scambio breve. Scholz ha accusato Merz di manipolare la situazione, dicendo: "Hai scritto una sceneggiatura due o tre settimane fa, promettendo la cooperazione. Eppure, l'hai rifiutata e hai detto che era insufficiente". Scholz ha aggiunto: "Non possiamo gestire una questione così importante in questo paese con queste tattiche".

Merz è esploso di rabbia, ma il suo sfogo è stato coperto dagli applausi delle fazioni Ampel. Scholz ha portato le cose ancora più in là, apparentemente provocato dal discorso di apertura di Dobrindt pieno di critiche aspre. "Sei il tipo di politico che pensa di poter risolvere la questione migratoria con un'intervista su 'Bild am Sonntag'", ha detto Scholz a Merz. La proposta dell'Unione di respingere tutti i migranti ai confini della Germania è stata considerata irrealizzabile, ha detto Scholz. "Lasciami spiegare".

Scholz ha ricordato il compromesso sull'asilo del 1992, in cui l'SPD ha accettato una proposta di emendamento costituzionale dell'opposizione. "Il leadership non consiste nel stare su una barricata, fare richieste con un gesto selvaggio", ha detto Scholz. "Il leadership consiste nel voltarsi e convincere il proprio popolo a raggiungere un compromesso. Questa è la leadership, signor Merz". Nonostante questo, la porta per i discussioni è rimasta aperta.

Scholz ha anche illustrato i passi compiuti dal governo federale per ridurre l'immigrazione e aumentare le espulsioni di stranieri criminali o non residenti: l'istituzione dei controlli alle frontiere, l'esecuzione di decine di migliaia di espulsioni, l'ampliamento dell'elenco dei paesi sicuri d'origine, la riforma della politica comune dell'Unione Europea sull'asilo, l'aumento dei tempi di detenzione per le espulsioni, il conferimento di ulteriori poteri alla polizia e, di recente, l'espulsione di criminali condannati in Afghanistan. "Invece di lamentarsi che non è stato fatto nulla", ha detto Scholz, "sei tu che non stai consegnando i risultati!"

Cosa ha ulteriormente infastidito il Cancelliere? Dobrindt ha accusato la coalizione Ampel di un "atteggiamento negativo" verso la politica migratoria, a discapito delle scuole e della sicurezza interna. "Coloro che pretendono leadership da te riceveranno solo promesse vuote", ha detto Dobrindt. Il promesso "miracolo economico verde" si è trasformato in "stagnazione verde", ha affermato Dobrindt, indicando le cupe previsioni di crescita zero. "Hai promesso una vittoria doppia, ma hai consegnato un doppio zero", ha accusato Dobrindt Scholz. La coalizione Ampel sta creando "politiche che vanno contro la volontà della maggioranza dei cittadini", ha detto Dobrindt, spiegando successivamente l'aumento del sostegno ai partiti di estrema destra come AfD e BSW.

Quando Merz è finalmente intervenuto al sesto posto, il suo battito cardiaco sembrava molto più basso. Il presunto candidato della Unione per la cancellieria ha tentato un sottile rovesciamento di ruoli, parlando più tranquillamente di Scholz e ha iniziato con un toccante ricordo delle vittime degli attentati terroristici del 2001 negli Stati Uniti nello stesso giorno 23 anni fa. Ha anche introdotto la sua sezione sulla politica migratoria con un tono statista: "La Germania deve rimanere un paese aperto e accogliente per gli stranieri". Merz ha respinto le accuse del SPD e dei Verdi di fomentare sentimenti anti-immigrati per fini politici. Il problema, ha affermato, riguardava "una piccola minoranza - non più, non meno - di giovani uomini che rifiutano di rispettare le regole che valgono in questo paese". Scholz, nel frattempo, ha mostrato scarso interesse, visibilmente occupato con il suo telefono.

Merz si sente umiliato

"Il nucleo delle mie proposte rimane il respingimento temporaneo di tutti i richiedenti asilo ai confini dello stato tedesco, che avrebbero dovuto presentare le loro richieste di asilo nel primo paese in cui sono entrati secondo i regolamenti dell'UE". L'Unione non si impegnerà in discussioni infinite su questo problema, ha detto Merz. "L'affermazione che questo è stato un gesto insincero da parte mia ieri", ha esclamato Merz, "questa affermazione è maligna e ingiusta". E così, malignamente ingiusta.

E poiché un dibattito generale è più che altro, Merz ha ampliato la sua visione ulteriormente. La coalizione sta peggiorando le condizioni economiche per la Germania con ogni decisione che prende. Il ministro dell'Economia Robert Habeck sta portando la Germania verso un'economia comandata, ha detto Merz. Dopo un governo dell'Unione, la Germania non potrà evitare di partecipare alla costruzione di centrali nucleari in altri paesi dell'UE. Gli investitori privati devono essere coinvolti nel finanziamento dell'ampliamento dell'infrastruttura, ha aggiunto Merz.

Riguardo al cosiddetto rapporto Draghi sulla competitività dell'UE, l'Unione non si muoverà dall'idea di un debito collettivo dell'UE per stimolare l'economia. Merz ha dichiarato fermamente: "Farò qualsiasi cosa per impedire all'UE di cadere in una trappola del debito". L'FDP ha esultato e sorrise felice, con il suo leader Bijan Djir-Sarai visibilmente entusiasta della chiarezza.

Mentre Djir-Sarai saliva sul palco, mormorava dolci parole all'Unione, quasi come se l'FDP non fosse parte del governo federale e non avesse appena ricevuto critiche dall'Unione. "Noi dell'FDP siamo a favore dell'attuazione di questi cambiamenti fianco a fianco con voi", ha rassicurato Djir-Sarai gli invitati della CDU e CSU. "La politica degli immigrati sta mettendo uno strapotere sul nostro paese".

Il leader dell'FDP Christian Dürr si è astenuto dall'attaccare i conservatori, ma ha criticato il crollo delle trattative sull'asilo come un errore. Il governo può correggere il suo corso solo in collaborazione con gli stati, dove sia la CDU che la CSU detengono o condividono il potere. L'obiettivo: "Dovrebbe essere più facile venire in Germania per lavorare che venire in Germania e non lavorare". I relatori dell'FDP non hanno nemmeno posto in discussione le affermazioni dell'Unione secondo cui i rifiuti assoluti alle frontiere esterne della Germania falliscono principalmente a causa della resistenza dei Verdi.

Tuttavia, i Verdi possono difendersi. La capogruppo Katharina Dröge ha sottolineato che hanno a lungo sostenuto la deportazione di criminali gravi e islamisti radicali. Ciò richiede il rafforzamento della polizia e delle autorità, su cui "avremmo voluto discutere con l'Unione nel gruppo di lavoro ora abbandonato".

Dröge ha accusato Merz di trascurare completamente la sicurezza interna. "Ma questo non offre alcuna sicurezza, neanche un briciolo, se si cerca di condurre una campagna elettorale con le paure della gente dopo un attentato terroristico, signor Merz. Proprio come fai tu". La politica di Merz è "senza cuore" e "priva di senso e ragione" se non distingue tra interessi autentici per l'asilo e abusi. Dröge ha definito la proposta di rifiuti generali "ridicola", affermando che renderebbe l'Unione europea inoperante.

Anche il capogruppo del SPD Rolf Mützenich, che ha sostituito il Cancelliere come portavoce tranquillo del SPD, ha espresso dubbi sulla strategia dell'Unione. "Non sono sicuro che abbiano lasciato il tavolo intenzionalmente fin dall'inizio", ha detto Mützenich. Andandosene dalle trattative, Merz "ha compromesso la democrazia e forse anche se stesso", ha detto Mützenich. "Non si può governare questo paese con ultimatum e proposte traballanti".

E poi, il capogruppo del SPD, spesso lodato come un gentiluomo nel Bundestag, ha sferrato un colpo basso. L'Unione "sa segretamente: qualcosa è andato storto sotto un ministro-presidente della CDU nella Renania Settentrionale-Vestfalia". Forse l'Unione sta cercando di distogliere l'attenzione dall'attacco di Solingen con le sue tattiche. Il colpevole potrebbe essere stato rimpatriato in Bulgaria anni fa. "Non esonereremo i responsabili", ha detto Mützenich. Il SPD, a differenza dei Verdi, non governa in NRW e non è particolarmente entusiasta di entrare in coalizioni di governo con la CDU e CSU.

La AfD ha partecipato al dibattito generale e si è concentrata sulla migrazione. La capogruppo Alice Weidel ha presentato una serie di statistiche sull'entità della violenza con coltelli e stupri, con una parte sostanziale attribuita agli immigrati. Ha chiamato per un暂停 temporaneo dell'immigrazione e l'espulsione immediata di tutti gli immigrati che hanno commesso crimini o non hanno il diritto di restare.

Weidel ha accusato both il governo a traffico luminoso e l'Unione di fallimento statale, sostenendo che l'AfD viene ingiustamente presa di mira e i suoi elettori sono esclusi dalla partecipazione democratica perché la fazione dell'AfD nel Bundestag è negata i posti e nessuno vuole governare con loro nell'est. Scholz è un "Cancelliere del Declino", ha dichiarato Weidel.

Durante questo mandato legislativo, il ruolo dell'AfD è diventato incidentalmente quello di ricordare agli altri partiti che ci sono avversari politici peggiori di quelli al centro politico. Infatti, Merz e Scholz sono stati visti impegnati in una lunga conversazione ai margini della plenaria del Bundestag dopo i loro discorsi. Sembra una conversazione tra un Cancelliere e un leader dell'opposizione, calma e seria, una situazione che la Germania non ha ancora sperimentato, anche dopo tre anni di un governo a traffico luminoso.

