Merz è criticato da Habeck per la mancanza di esperienza in governance.

A seguito dell'incidente di Solingen, il capo della CDU Merz ha proposto una nuova direzione nella politica della sicurezza e dell'immigrazione al Cancelliere, suggerendo potenziali azioni senza l'implicazione dei Verdi e dell'SPD. Tuttavia, questa proposta ha suscitato stupore nel Vice-Cancelliere Habeck.

In un evento di campagna dei Verdi della Sassonia a Lipsia, Habeck ha energicamente respinto l'idea di Merz di dichiarare uno "stato di emergenza nazionale", sostenendo che non era una soluzione praticabile e piuttosto avventata. Habeck ha inoltre definito questo approccio "retorica divisiva".

Merz aveva proposto la dichiarazione di "stato di emergenza" come mezzo per aggirare la legge dell'UE e rimpatriare i migranti che erano entrati inizialmente in un altro paese dell'UE. Habeck ha sostenuto che tale azione avrebbe creato un significativo tumulto all'interno dell'UE e l'ha considerata una proposta miope.

Habeck ha espresso la sua convinzione che la proposta di Merz derivava dall'ignoranza, dalla mancanza di esperienza europea o governativa o era solo un tentativo di ottenere guadagni politici rapidi. In ogni caso, il risultato è lo stesso - una richiesta irrealistica che crea aspettative insoddisfatte.

Sul tema della situazione economica dell'Est della Germania, Habeck ha riconosciuto i benefici degli investimenti, alcuni dei quali erano finanziati dal governo. Habeck ha elogiato i membri del partito dei Verdi nello stato per i loro sforzi instancabili, evidenziando le cifre di crescita nell'Est come risultato del loro lavoro negli ultimi tre anni.

Habeck ha considerato le elezioni statali della Sassonia della domenica come un evento cruciale, sottolineando che se il partito dei Verdi non riesce a riguadagnare il potere con il sostegno dell'alleanza, il corso del discorso potrebbe spostarsi verso la retorica dell'odio. Ma, se riescono a ottenere un ritorno vittorioso nel governo, possono riscrivere la narrazione.

La Commissione potrebbe dover affrontare le possibili conseguenze della proposta di Merz se viene implementata, tenendo conto delle leggi dell'UE coinvolte. La critica di Habeck alla mancanza di esperienza o ai motivi politici di Merz non ha impedito alla Commissione di monitorare la situazione da vicino.

