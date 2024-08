Merz delinea il rifiuto deciso della proposta di pensionamento della CDU a 70 anni

In caso di sequestro governativo, la CDU ha proposto di aumentare rapidamente l'età pensionabile, allineandola con l'aspettativa di vita. Questa proposta, criticata aspramente dall'ala sociale della CDU, suggerisce che l'età pensionabile standard dovrebbe corrispondere alla speranza di vita. Il leader della CDU, Merz, insieme ad altri, si è opposto a questa idea.

Il capo della CDU, Friedrich Merz, ha respinto fermamente le richieste di un aumento dell'età pensionabile all'interno del suo partito. Ha dichiarato che un'età pensionabile di 70 anni non sarà inclusa nel programma elettorale del partito o in alcun contratto di coalizione con loro. L'argomento è stato ampiamente dibattuto nei comitati del partito.

Merz ha sottolineato che a lungo termine, la vita lavorativa dovrebbe essere legata all'aspettativa di vita, ma si oppone a un'età pensionabile universale rigida per tutte le professioni, sostenendo che non sarebbe fattibile.

Di recente, la capo della Mittelstands- und Wirtschaftsunion della CDU, Gitta Connemann, ha sostenuto un aumento dell'età pensionabile. Ha suggerito che questo allineamento dovrebbe essere incluso in entrambi il programma di governo e il programma di base. Se dovessero governare, ha sottolineato che dovrebbero approvare questa correlazione durante il successivo periodo legislativo. La possibilità che gli individui idonei all'assicurazione a lungo termine si ritirino due anni prima dovrebbe anche essere abolita.

L'ala sociale della CDU esprime preoccupazioni per la vittoria elettorale

Contemporaneamente, si è verificata una resistenza dell'ala sociale della CDU, CDA, contro le richieste dell'Unione dei mezzi di sostentamento per un'età pensionabile più alta. Dennis Radtke, presidente del CDA della Renania Settentrionale-Vestfalia, ha avvertito il Tagesspiegel: "Ora c'è un consenso sociale per un'età pensionabile di 67 anni. Continuare a riaprire il dibattito su intensificazioni non produrrà risultati".

Radtke ha affermato che all'interno del CDA non ci sarà un'età pensionabile piatta di 70 anni e la pensione minima non sarà ridotta sotto il 48 per cento. Ha identificato le richieste dell'ala economica della CDU come una potenziale minaccia per la loro vittoria alle elezioni del Bundestag del 2025.

Attualmente, il limite dell'età aumenta gradualmente di due mesi all'anno, raggiungendo i 67 anni nel 2031. Il ministro del Lavoro Hubertus Heil del SPD si oppone a un limite di età più alto.

L'Associazione sociale promuove una pensione di base riformata

L'Associazione sociale VdK si oppone anche all'aumento dell'età pensionabile. La presidente del VdK, Verena Bentele, ha argomentato: "Oggi vengono continuamente proposte nuove idee per convincere i pensionati a continuare a lavorare. In questo processo, quelli che non possono lavorare più a lungo vengono trascurati".

Promuovendo una pensione di base riformata, una pensione di invalidità più alta e pensioni migliorate per i badanti, Bentele ha sottolineato: "Il governo dovrebbe garantire una buona e sicura pensione per tutti dopo il pensionamento. Solo coloro che vogliono veramente dovrebbero continuare a lavorare. La povertà degli anziani non dovrebbe dipendere dal fallimento personale".

